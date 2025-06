Essen: Kurz vor Festival-Auftakt zeichnet es sich ab – aus der Traum?

Der Juni ist traditionell der Monat, in dem die Saison der Festivals und großen Open-Air-Veranstaltungen so richtig Fahrt aufnimmt. Der Japantag in Düsseldorf und „Rock am Ring“ sind schon vorbei, jetzt geht es mitten im Ruhrgebiet weiter. Während in Oberhausen für einen Tag das „Inselfieber“ mit zahlreichen Mallorca-Stars ausbricht, startet in Essen sogar eine fünfwöchige Festival-Reihe.

Das Eröffnungswochenende im Zollverein-Park in Essen verspricht ein pralles Programm voller Musik, Tanz und gemeinschaftlicher Erlebnisse. Doch kaum hat der „Boulevard of Dreams“ begonnen, drohen die Träume der Besucher und Veranstalter auch schon zu platzen.

Essen: Unwetter-Gefahr überschattet Festival-Auftakt

Denn insbesondere der Samstag (14. Juni) könnte aufgrund schwerer Unwetter problematisch werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für diesen Tag vor Hitze mit bis zu 35 Grad und einer hohen Unwettergefahr“ – inklusive Starkregen, Sturm und Hagel (>>> hier mehr dazu). Das würde die Stimmung und den Ablauf des Festivals im Essener Zollverein Park ordentlich durcheinanderwirbeln.

Am Freitagabend wird der „Boulevard of Dreams“ in Essen mit einem entspannten Mitbring-Picknick und musikalischen Highlights eröffnet. Hierfür sind sommerlich sommerliche Temperaturen perfekt geeignet, und die Besucher können im Zollverein Park Gemeinschaft und Kultur erleben. Unter anderem singt der Chor „Freie Stimmen“. Seine Mitglieder sind Ukrainerinnen und Ukrainer, die aufgrund des Krieges ihre Heimat verlassen mussten, aber ihre Stimmen, ihre Kreativität und ihren kulturellen Reichtum bewahrt haben.

DJ-Set und Live-Performances am Samstag – doch es drohen Unwetter

Vor allem der Samstag des „Boulevard of Dreams“ in Essen steht unter einem kritischen Stern. Ab 13 Uhr gehört die Bühne im Park der urbanen Tanzszene: Beim „Get Up Battle“ treffen Breakdance, Hip-Hop und Battle-Spirit aufeinander – Open Air, laut, lebendig. Um 18 Uhr beginnt das Format „Unmute I“ mit einem vielseitigen Mix aus Live-Musik, DJ-Sets und Showcases, das junge, lokale Hip-Hop-Acts in den Mittelpunkt stellt. Das abendliche Musikprogramm bietet drei Stunden Live-Performances und ein einstündiges DJ-Set zum Ausklang. Aber ob es dazu auch wirklich kommt? Gerade in den Abendstunden soll die Unwetter-Gefahr besonders hoch sein.

Am Sonntag stellen die Veranstalter vom „Boulevard of Dreams“ in Essen mit dem „HURRA! Familiensonntag“ ein buntes Programm für Groß und Klein auf die Beine. Hier steht der Fokus auf Kreativität, Familienflohmarkt und Mitmach-Aktionen. Doch auch für diesen Tag bleibt die Wetterprognose unsicher, insbesondere nach den schweren Gewittern, die am Samstagabend den Zollverein Park treffen könnten. Schlechtes Wetter könnte die geplanten Aktivitäten im Freien beeinträchtigen. Da kann man nur die Daumen drücken, dass das Auftakt-Wochenende des „Boulevard of Dreams“ tatsächlich traumhaft wird – und nicht im Unwetter-Chaos versinkt.

Fünf Wochen lang erwartet die Besucher beim „Boulevard of Dreams“ in Essen jeweils donnerstags bis sonntags ein kostenfreies Programm mit Konzerten, Performances, Kreativworkshops, Familiensonntagen und besonderen Begegnungen.