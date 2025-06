Stadt Essen mit dringender Warnung – alle Bürger sind betroffen

Die Stadt Essen hat eine dringende Warnung an alle Bürger ausgesprochen. Sie gilt besonders für die kommenden Tage.

In einer Pressemitteilung warnt die Stadt Essen ihre Bürger jetzt vor einer Hitzewelle, die uns bevorsteht. Das Wetter in NRW knackt die 30 Grad-Marke (wir berichteten). Was im ersten Moment vor allem Sonnenanbeter freut, kann im zweiten Moment zu einer echten Gefahr werden. Deswegen hat die Stadt Essen jetzt einige Tipps geteilt, die es in der Hitze-Spitze zu beachten gilt.

Stadt Essen: Bürger sollen „auf ihre Gesundheit achten“

„Mit Temperaturen über 30 Grad Celsius kehrt eine sommerliche Hitze ein, die die Gesundheit gefährden kann“, warnt die Stadt Essen – und bitte die Bürger „auf ihre Gesundheit zu achten“.

+++Essen: 130 Euro Strafe für ein paar Minuten – Falschparkerin kann es nicht glauben+++

„Luftige Kleidung sowie ausreichend Sonnenbedeckung und Sonnenschutz können dabei helfen, ebenso die Meidung der Mittagssonne sowie ungewohnte körperliche Anstrengung“, empfiehlt die Stadt.

Das musst du bei einem Hitzeschlag tun

Darüber hinaus wird geraten, sich möglichst in kühlen Räumen aufzuhalten und viel Wasser zu sich zu nehmen. Insbesondere ältere Menschen und Kinder sowie Menschen ohne festen Wohnsitz sind bei diesen Temperaturen besonders gefährdet. Vor allem Flüssigkeitsverluste führen dabei schnell zu Kreislaufschwächen. Auch Tiere leiden unter der Hitze und müssen mit ausreichend Wasser und Schutz vor Sonneneinstrahlung geschützt werden.

+++Essen: Fakten auf den Tisch! So viel verdienen die Menschen aus der Ruhrgebietsstadt+++

Wichtig: Wenn der Verdacht eines Hitzschlags besteht, soll sofort der Notruf unter 112 gewählt werden! Symptome für einen Hitzschlag könnten beispielsweise sein: erhöhte Körpertemperatur, Schwindel, Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Orientierungslosigkeit, Bewusstseinsstörungen, schneller Herzschlag oder schnelle Atmung.

Mehr Themen und Nachrichten haben wir hier für dich zusammengefasst:

Hier gibt es Trinkwasser in der Innenstadt gratis

Auf dem Kennedyplatz in der Essener Innenstadt gibt es zudem einen frei zugänglichen Trinkwasserspender, an dem alle Menschen Leitungswasser kostenlos bekommen können.