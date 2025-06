Wetter in NRW: „Hitze-Spitze“ im Anmarsch – doch dann folgt der große Knall!

Das Wetter in NRW hat es in diesen Tagen in sich: Trotz meteorologischem Sommeranfang lassen die Sonne und die warmen Temperaturen derzeit auf sich warten. Doch das ist schon bald vorbei – der Hitze-Hammer kommt!

Das Wetter in NRW ist in diesen Tagen eine reinste Enttäuschung für zahlreiche Sonnenanbeter. Trüber Himmel und teilweise auch Regen vermiesen vielen Menschen derzeit ordentlich die Stimmung. Nun dürfen wir uns in den kommenden Tagen auf hohe Temperaturen freuen – doch der große Knall lässt nicht lange auf sich warten…

Wetter in NRW: Pünktlich zum Wochenende wird es richtig heiß

„Pfingsten war so richtiges Vollherbstwetter. Es war windig, es war kühl“, resümiert Diplom-Meteorologe Dominik Jung in einem Youtube-Video auf dem Kanal von „wetter.net“. Sogar Bodenfrost habe es am Pfingstmontag gegeben.

Gottseidank ist es damit jetzt endlich vorbei! „Es ist so ein typisches Sommer-Wetter, was uns da erwartet. Völlig normal für die aktuelle Jahreszeit. Es wird schlagartig mal wärmer. Warme bis heiße Luftmassen kommen zu uns – eine Hitze-Spitze am Freitag und am Samstag, dann heftige Gewitter und danach wird es schon wieder kühler“, prophezeit Jung.

Wetter in NRW: Temperaturen von bis zu 35 Grad!

Laut dem europäischen Wetter-Modell werde der Höhepunkt der Hitze am Samstag erwartet – pünktlich zum Wochenende also! Aus Afrika und der Sahara strömen warme Luftmassen zu uns nach Deutschland.

„Und da erwarten wir dann so 30 bis 35 Grad, vielleicht auch 36 Grad, regional im Südwesten. Aber danach wird es deutlich kühler. Da kommen kühlere Luftmassen von Westen herangezogen und dann knallt es ordentlich“, erklärt der Wetter-Experte weiterhin. Das Unwetter- und Gewitter-Potenzial ist da – jetzt bleibt abzuwarten, ob auf der Hitze tatsächlich der große Knall folgt.