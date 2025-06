Tödliche Tragödie im Ruhrgebiet – Müllwerker stirbt bei schrecklichem Unfall

Fürchterliches Unglück am Donnerstag (12. Juni) im Ruhrgebiet. Wie eine Sprecherin der Polizei Recklinghausen auf Nachfrage von DER WESTEN bestätigte, ist ein Mann auf der Markstraße in Gladbeck von einem Müllfahrzeug überrollt worden.

Bei dem Unfallopfer handelt es sich um einen 63-jährigen Bottroper, der Mitarbeiter des Entsorgungsunternehmens Remondis war. Für den Müllwerker sollte jede Hilfe zu spät kommen. Die Polizei hat nun die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Müllfahrzeug überfährt Mann im Ruhrgebiet

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei Recklinghausen wurde der Mann gegen 7.55 Uhr von einem Müllfahrzeug erfasst. Der Fahrer war gerade dabei, rückwärts zu rangieren. Sein 63-jähriger Kollege befand sich hinter dem Fahrzeug. Der Bottroper wurde durch Rettungskräfte reanimiert, erlag aber noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Der Fahrer des Müllwagens erlitt einen Schock.

Für Rettungsarbeiten sowie die Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle zunächst weiträumig abgesperrt. Mittlerweile ist die Marktstraße in Gladbeck wieder freigegeben. Die Polizei hat das Müllfahrzeug sichergestellt.

Tragödie im Ruhrgebiet kein Einzelfall

Bei der Remondis SE & Co. KG stehen die Flaggen nach dem tödlichen Unfall auf Halbmast. Das größte deutsche Unternehmen für Recycling, Wasserwirtschaft sowie kommunale und industrielle Dienstleistungen mit Sitz in Lünen (Ruhrgebiet) hat sich bislang noch nicht öffentlich zu dem Unglück geäußert.

Das Unglück im Ruhrgebiet ist kein Einzelfall. Im März 2023 ist etwa ein Mann (†85) in der Fußgängerzone von Kevelaer (NRW) von einem Müllwagen überrollt worden und starb an den Folgen des Unfalls (hier mehr Details). Kurz zuvor war ein Müllwagen in Beverungen (NRW) verunglückt. Ein Mitarbeiter bezahlte den Unfall mit seinem Leben. Mehr dazu hier >>>