NRW: Tödliche Tragödie bei Müllabfuhr – Mitarbeiter stirbt bei schlimmen Unglück

Schrecklicher Unfall bei einem Einsatz der Müllabfuhr in Beverungen (NRW) am Freitagmorgen (3. März). Gleich zu Beginn der Schicht verunglückte ein Müllwagen in der in der Johannes-Diedrich-Straße. So krachte der Lkw aus bisher ungeklärter Ursache gegen einen Baum.

Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass der Baum abknicken sollte. Viel schlimmer: Der Arbeitskollege des Fahrers befand sich zum Zeitpunkt des Unglücks in der kleinen NRW-Stadt im Kreis Höxter hinten auf dem Trittbrett des Lastwagens. Der 49-Jährige geriet zwischen Fahrzeug und Baum – für den Mann sollte jede Hilfe zu spät kommen.

NRW: Todes-Drama bei der Müllabfuhr

Nach Angaben der Polizei Höxter hatten Ersthelfer die Notsituation schnell erkannt und begannen sofort mit der Reanimation des Unfallopfers. Später übernahm der Notarzt gemeinsam mit dem Rettungsdienst die Versorgung des Unfallopfers.

Aufgrund seiner schwerwiegenden Verletzungen verstarb der Mitarbeiter der Müllabfuhr jedoch noch an der Unglücksstelle.

NRW-Müllabfuhr trauert um Kollegen

Spezialisten der Polizei Paderborn rückten an, um den genauen Hergang des Unfalls aufzuklären. Auch das Amt für Arbeitsschutz wurde eingeschaltet. Der betroffene Unfallwagen wurde sichergestellt – auch mit Konsequenzen für anliegende Bewohner.

So teilte die Stadt Beverungen mit, dass die grüne Tonne in Teilen der Stadt infolge des tragischen Unglücks nicht abgeholt werde. Betroffen seien das Gebiet in der Kernstadt von Beverungen, das westlich der Lange Straße und Bahnhofstraße liegt.„Davon betroffenen ist das Gebiet in der Kernstadt von Beverungen, das westlich der Lange Straße und Bahnhofstraße liegt. „Die Abfuhr wird am Samstag, 04.03.23 nachgeholt“, teilte die NRW-Stadt mit. Dafür hatten Anwohner reichlich Verständnis: „Ich wünsche der Familie sowie den Kollegen mein Beileid und vor allem viel Kraft um diesen schrecklichen Unfall aufzuarbeiten“, kommentierte einer unter der Information der Stadt Beverungen.