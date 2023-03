Lost Place im Ruhrgebiet geht in Flammen auf – jeder weiß, was hier einst getrieben wurde

Ein Lost Place im Ruhrgebiet ist jetzt einem Brand zum Opfer gefallen. Das Gebäude ist in ganz Recklinghausen bekannt.

Früher ging an dem Lost Place in NRW so einiges ab. Doch das liegt schon einige Zeit zurück. Glücklicherweise lebt niemand in dem Gebäude, weswegen es auch keine Verletzten gab.

Lost Place im Ruhrgebiet wird Opfer der Flammen

Bei dem Lost Place handelt es sich um ein früheres Bordell in Recklinghausen in der Nahestraße, das mittlerweile schon länger leer steht. Nach Angaben der Polizei kam es am Dienstag (29. März) zu einem Brand in dem ehemaligen Etablissement. Dieser wurden von einem Zeugen entdeckt, der daraufhin gegen 18.19 Uhr die Feuerwehr informierte. Zu diesem Zeitpunkt sollen aus dem noch vorhandenen Dachstuhl Flammen geschlagen sein. Gegen 20.30 Uhr konnte die Feuerwehr ihren Einsatz beenden.

Der Zeuge konnte beobachten, dass unmittelbar nach Brandentdeckung drei Heranwachsende fluchtartig das Objekt in Richtung Berghäuser Str. verließen. Die drei männlichen Personen wurden wie folgt beschrieben: Alle 18 bis 19 Jahre alt, alle ca. 170 cm groß, zwei Personen mit einer Kapuze als Kopfbedeckung, alle drei dunkel gekleidet, eine Person mit stabiler Körperstatur, bekleidet mit einem Jogginganzug.

Lost Place im Ruhrgebiet bei Jugendlichen sehr beliebt

Laut der Polizei ist das ehemalige Bordell bei Jugendlicher sehr beliebt. Es gleiche mittlerweile einer Bauruine und sei in der Vergangenheit bereits mehrfach (2017 und 2022) nahezu ausgebrannt. Man gehe nicht davon aus, dass durch den Brand ein größerer Sachschaden entstanden ist.

Unter dem Facebook-Beitrag der Feuerwehr Recklinghausen bekunden viele Anwohner ihr Bedauern. „Wirklich schade um das Gebäude, da hätte man schön drin Leben können, statt es so verwahrlosen zu lassen“, schreibt ein Mann. Andere fordern, dass das Gebäude endlich abgerissen wird. „Schon wieder mal. Warum wird die Ruine nicht endgültig abgerissen?“, fragt ein anderer. Wie es nun wirklich mit dem ehemaligen Bordell weitergeht, wird sich zeigen.