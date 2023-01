Lost Places in NRW: In dieser Ruine lagen jahrelang vertrauliche Dokumente von Bürgern – unbewacht!

Es ist ein wahrer Datenschutzskandal! Lost Places in NRW sind immer wieder Orte, an denen sich verborgene Schätze finden lassen. Doch mit diesem hätte wohl niemand gerechnet.

Hier in einem verlassenen Gebäude, das ehemals das Büro einer Behörde war, wurden nun vertrauliche Daten gefunden. Diese lagen in dem Lost Place in NRW über Jahre herum. Jeder hätte sie sich schnappen können.

Wie „Radio 91.2“ berichtet, war das Versorgungsamt der Stadt Dortmund vor elf Jahren aus dem Gebäude an der Rheinischen Straße in Dortmund ausgezogen – hatte dort aber offenbar wichtige Dokumente zurückgelassen. Warum die vertraulichen Akten den Umzug nicht mitgemacht hatten? Eine gute Frage.

Darunter sind wohl Gesundheitsdaten, Details über Bankdaten und auch Namen aufgelistet – datiert bis 2007. Das Haus im Unionsviertel ist verlassen. Dort treiben sich nur noch Graffiti-Sprayer oder Obdachlose herum. Früher wurden hier Ausweise für Schwerbehinderte oder auch Elterngeldanträge ausgestellt.

Stadt Dortmund bezieht Stellung: „Ausführliche Begehung“

2008 hatten Dortmund und Hagen sich zusammengeschlossen und ein gekoppeltes Versorgungsamt gegründet. 2011 folgte dann der Auszug aus dem denkmalgeschützten Gebäude in die Untere Brinkstraße. 1,3 Millionen Akten schafften den Umzug, doch offenbar nicht alle. Trotz einer anschließenden Untersuchung waren offensichtlich einige Unterlagen zurückgeblieben.

Das sei natürlich ein Unding, sagte eine Stadtsprecherin. „Um auszuschließen, dass sich noch weitere Unterlagen dort befinden, versuchen wir, mit dem Ziel einer ausführlichen Begehung schnellstmöglich Kontakt mit dem aktuellen Eigentümer aufzunehmen.“ Wenn eine Behörde ihrer Entsorgungspflicht nicht nachkommt, kann das rechtliche Folgen haben, wie „Radio 91.2“ berichtet. Dies kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren geahndet werden.

Lost Places in NRW: Was jetzt mit dem Gebäude passiert

Zuletzt gab es Pläne, in dem verlassenen Gebäude Studentenwohnungen oder auch ein Hotel zu erreichten, doch war nie etwas daraus geworden. Nun muss die Frankfurter MCM Immobilien-Gesellschaft schon wieder versuchen, einen Käufer zu finden. Sonst bleibt das Haus weiterhin ein Lost Place.