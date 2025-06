Zoo in NRW von Unwetter hart getroffen – „Wenn du vom Baum erschlagen wirst“

Bei dem schweren Unwetter in der Nacht von Samstag auf Sonntag (1. Juni) hat es einen Zoo in NRW hart getroffen. Er wendet sich mit einer wichtigen Nachricht an die Besucher.

Das Unwetter in NRW (>>> hier mehr dazu) hat besonders die Stadt Krefeld mächtig erwischt. Umgestürzte Bäume und herabgefallene Äste sorgten für Behinderungen auf den Straßen und in Parkanlagen. Straßen und Keller wurden überflutet. Stark betroffen war auch der beliebte Zoo Krefeld. Er sah sich nach dem Sturm zunächst gezwungen, am Sonntag erst einmal nicht zu öffnen und die Besucher auf später zu vertrösten.

Zoo in NRW nach Unwetter vorerst geschlossen

Der Zoo in NRW meldete über seine Facebook-Seite, dass alle Tiere wohlauf seien. Dennoch hatte das Unwetter einige große Stämme und Äste auf das Gelände gestürzt. Das Gärtnerteam des Zoos begann sofort mit den Aufräumarbeiten, um das Gelände schnell wieder in einen sicheren Zustand zu bringen. „Sobald alles gesichert ist, werden wir wieder öffnen“, schrieb das Zoo-Team. Wann das sein wird, blieb zunächst offen.

Die Ankündigung dieses Zoos in NRW löste eine Vielzahl von Kommentaren auf Facebook aus, in denen die Nutzer rege über die Situation diskutierten. Viele zeigten Verständnis und sprachen ihre Anteilnahme aus. Eine Nutzerin: „Dann kann man ja so lange an die Burg Linn und da spazieren. Es gibt immer eine Lösung.“ Andere betonten die Bedeutung der Sicherheitsmaßnahmen: „Für das Unwetter kann der Zoo doch nichts. Man kann froh sein, dass keiner zu Schaden gekommen ist bei dem, was da runterkam.“

Einige Besucher enttäuscht und verärgert

Für die Kommentare von enttäuschten oder gar verärgerten Besuchern, die am Sonntag den beliebten Zoo in NRW ansteuern wollten, zeigte diese Nutzerin kein Verständnis: „Und wenn du vom Baum erschlagen wirst, weil nicht abgesichert wird, heulst du dann auch rum, dass der Eintritt sich nicht gelohnt hat? Seid doch einfach froh, dass Menschen und Tiere nicht zu Schaden gekommen sind!!!!“

Andere Kommentare hielten es kurz und positiv: „Gut, dass alle wohlauf sind!“ und „Wichtig ist doch, dass niemand, weder Tier noch Mensch, zu Schaden gekommen ist“ sind nur einige Beispiele. Wann der Zoo Krefeld wieder öffnet, will er auf seiner Webseite bekanntgeben.