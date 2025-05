Tier in NRW-Zoo verhält sich alles andere als artgerecht – dieser Schnappschuss im Gehege beweist es

Mit der väterlichen Verantwortung ist das ja so eine Sache. Während die Erziehung der Kinder in früherer Zeit überwiegend von Frauen übernommen wurde, hat sich das Rollenbild des Vaters in den vergangenen Jahrzehnten mehr und mehr gewandelt. Weg vom finanziellen Versorger hin zur Teilhabe an Fürsorge und Care-Arbeit.

Doch was für den Menschen gilt, lässt sich nicht unbedingt auf das Tierreich übertragen. Wie etwa bei den Capybaras aus dem Zoo Krefeld. Bei den kleinen Wasserschweinen aus Südamerika übernehmen die Weibchen den Nachwuchs. Doch eine Aufnahme aus dem NRW-Zoo zeigt jetzt: Es geht auch anders!

Schnappschuss in NRW-Zoo rührt Tierfreunde

Nein, das war kein Aprilscherz! Am 1. April erblickten drei kleine Capybaras im Krefelder Zoo das Licht der Welt. Seitdem erfreuen sich Mama Bibi und Papa Enzo über ihren putzmunteren Nachwuchs. In der freien Wildbahn teilen sich alle Weibchen eines Rudels bei den größten noch lebenden Nagetieren der Welt die Erziehungsarbeit.

Doch ein kürzlich veröffentlichtes Foto auf dem Instagram-Kanal des NRW-Zoos demonstriert: Die Jungtiere tanzen offenbar auch ihrem Vater gehörig auf dem Kopf herum. Der Schnappschuss zeigt, wie eines der Kleinen es sich auf dem Kopf von Papa Enzo gemütlich macht.

„Die drei kleinen beschäftigen ihren Papa wirklich ordentlich“, stellt der Zoo Krefeld fest und resümiert: „Dass sie Enzo sehr zugewandt sind, hat man von Anfang angemerkt. Seine Nähe genießen sie scheinbar sehr.“

Enzo genießt die Papa-Rolle im NRW-Zoo

Wahrscheinlich hat Papa Enzo realisiert, dass im NRW-Zoo kaum Bedrohungen lauern und ihn sein klassischer Aufgabenbereich, der Schutz der Gruppe, eher unterfordert. Und so beobachtet der NRW-Zoo: „Er unterstützt Bibi bei ihrer Arbeit und verbringt gerne Zeit mit seinen drei Kindern.“

Tierfreunde feiern die Aufnahme aus dem Zoo Krefeld. „Goldig“, heißt es da in der Kommentarspalte bei Instagram und „Oh mein Gott wie süß.“ Da hat sich Enzos Einsatz ja gleich doppelt gelohnt.