Zoo Dortmund: Bewegende Szenen im Gehege – es geschah am frühen Morgen

Es gibt Neuigkeiten aus dem Zoo Dortmund! Tierfreunde haben einen Grund zum Feiern, denn dieser Anblick ist wahrlich zum Dahinschmelzen.

Am Donnerstagmorgen (22. Mai) hielten die Tierpfleger im Dortmunder Zoo den Atem an. Im Gehege der Zebras spielten sich bewegende Szenen ab.

Zoo Dortmund: Bewegende Szenen im Gehege

In einem Facebook-Beitrag berichtet der Dortmunder Zoo von den erfreulichen Nachrichten: Ein neues Tierbaby wurde geboren! „Gestern in den frühen Morgenstunden brachte Steppenzebra-Stute Serengeti ein gesundes Jungtier zur Welt“, verkünden die Tierpfleger am Freitag (23. Mai). Sowohl Serengeti als auch ihrem Fohlen – dessen Geschlecht bis dato noch unbekannt ist – gehe es gut. „Wie typisch für ein neugeborenes Zebra stand das Kleine bereits kurz nach der Geburt auf eigenen Beinen, wenn auch noch etwas wacklig, konnte rasch laufen und seiner Mutter folgen und trinkt auch ordentlich Milch“, heißt es.

Die Geburt des Tierbabys ist auch für Mutter Serengeti etwas ganz Besonderes. Denn es ist das erste Mal, dass die Zebra-Dame Mutter wird – und das in einem stattlichen Alter von fast 21 Jahren. Das liegt daran, „dass sie den früheren Hengst in unserem Zoo immer auf Distanz gehalten hat“, erklären die Tierpfleger. Doch vor fünf Jahren zog Zebra-Hengst Buddy in den Zoo und eroberte wohl das Herz von Serengeti.

Wie wird das Tierbaby heißen?

Die Zebra-Dame wurde am 1. Oktober 2004 im Zoologischen Stadtgarten in Karlsruhe geboren und zog rund ein halbes Jahr später ins Ruhrgebiet. Außer Serengetis Jungtier wachsen noch zwei weitere Steppenzebras in Dortmund auf – Bahati, der am 7. Februar geboren wurde, und Banji, der am 25. Januar das Licht der Welt erblickte. Insgesamt leben damit sieben Zebras im Tierpark.

Da es dem Jungtier gut zu gehen scheint, können Besucher und Tierpfleger vorerst aufatmen. Trotzdem stellen sich jetzt natürlich die nächsten Fragen: Ist es ein Mädchen oder ein Junge? Und: Wie wird Serengetis Baby heißen?