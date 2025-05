Zoo in NRW lässt Tier erstmals ins Gehege – plötzlich läuft der Ausflug komplett aus dem Ruder

Spektakuläre Szenen am Donnerstag (22. Mai) im Allwetterzoo Münster. Gebannt schaute das Team des Tiergartens in NRW auf das Nasenbär-Gehege.

Denn erstmals sollte das Nasenbär-Männchen den Bereich der Weibchen erkunden dürfen. Doch plötzlich wurde es ernst. So ernst, dass sogar die Feuerwehr in den Zoo in NRW ausrücken musste!

Schreckmoment in NRW-Zoo

Ganz schön neugierig, das kleine Nasenbär-Männchen im Allwetterzoo Münster. Als der kleine Racker das Areal der Weibchen erkundete, ging es gleich mal hoch hinaus. Die Tierpflegenden mussten ihre Hälse mächtig strecken, um den Nasenbären nicht aus den Augen zu verlieren.

Der kleine Mann kletterte immer weiter. Plötzlich der Schreckmoment: „Statt zurückzuklettern, ging’s immer weiter nach oben – bis unser kleiner Entdecker plötzlich in luftiger Höhe festsaß und sich nicht mehr runter traute“, berichten die Verantwortlichen aus dem NRW-Zoo. Schnell wurde klar, wie ernst die Lage war. So hätte der Ameisenbär über die Baumkronen aus dem Gehege entwischen können!

Feuerwehr-Einsatz in NRW-Zoo

Weil die Leitern im Allwetterzoo zu kurz waren, mussten die Verantwortlichen schließlich die Feuerwehr um Hilfe bitten. Über die Drehleiter versuchte ein Tierpfleger beruhigend auf den Kletterer einzuwirken, um ihn in eine Transportbox zu befördern. Doch der Nasenbär hatte andere Pläne.

So kletterte der schließlich weiter und gelangte außerhalb des Geheges auf den Boden zurück. Hier konnte er schließlich unversehrt vom Team des NRW-Zoos eingefangen werden. Ende gut, alles gut! „Ein großes Dankeschön gebührt dabei der Feuerwehr Münster die innerhalb kürzester Zeit da waren, um uns zu unterstützen und uns mit Rat und Tat zur Seite standen!“, so die Verantwortlichen bei Instagram.

Weil die Sache noch einmal glimpflich ausgegangen ist, sind Tierfreunde in der Kommentarspalte zu Scherzen aufgelegt: „Wenn die Frauen doch so aufregend sind. Da kann ‚Mann‘ schon mal den Überblick verlieren.“