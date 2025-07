Horror-Unglück bei München: Kleinflugzeug stürzt ab – 4 Tote

Am Samstag (5. Juli) kam es zu einem schrecklichen Unfall in der Nähe von München. Ein Kleinflugzeug, das in Oberschleißheim bei München startete, stürzte ab. Dabei sollen nach Informationen von „Bild“ vier Menschen ums Leben gekommen sein.

Bei dem Flugzeug soll es sich mutmaßlich um einen Motorsegler gehandelt haben. Das Kleinflugzeug sei im Gemeindegebiet von Krimml (Salzburg), nahe der Gerlosstraße B165, in unwegsamen Gelände abgestürzt.

Horror-Unfall bei München

Sofort nach dem Aufprall soll das Kleinflugzeug in Flammen aufgegangen sein. Nach ersten Angaben seien keine überlebenden Personen gefunden worden. Auch die Unfallursache sei nicht klar.

Nicht nur das Kleinflugzeug, sondern auch die umliegenden Bäume waren durch den Absturz in Flammen geraten. Die Feuerwehren der Umgebung mussten sowohl das Flugzeug als auch den Wald um die Absturzstelle löschen. „Es war ein kleiner Waldbrand“, erklärte ein Feuerwehrsprecher gegenüber „Bild“.

Unfallursache ist noch unklar

Aktuell sei noch nicht klar, ob die Pyrotechnik, die den Notfallschirm auslöst, durch den Piloten gezündet wurde. So mussten die Beamten das Gebiet sperren. „Auf den Bäumen haben wir jedenfalls bisher keinen Fallschirm hängen sehen“, so Bezirksfeuerwehrkommandant Klaus Portenkircher gegenüber dem „Kurier“. Sowohl die Ursache des Unfalls als auch die Identitäten der verunfallten Personen sind noch nicht bekannt.

Wir berichten weiter.