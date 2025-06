Wetter-Wahnsinn! Epi-Zentrum in NRW – „Ganz viel Zunder“

Da braut sich was zusammen beim Wetter in NRW. In der zweiten Juni-Woche zeigt der Sommer mal so richtig, was in ihm steckt.

Nach einem wechselhaften Monatsbeginn dreht das Wetter in NRW komplett auf. Schon am Donnerstag (12. Juni) wird dabei mancherorts die 30-Grad-Marke geknackt. Doch das ist noch längst nicht das Ende der Fahnenstange.

Wetter in NRW dreht voll auf

Denn nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird es zum Wochenende hin noch deutlich heißer bei uns. Das deutsche Temperatur-Epizentrum liegt dabei in NRW. Schon am Freitag steigen die Werte laut Vorhersagen der DWD-Meteorologen auf bis zu 33 Grad!

++ Erdbeermond elektrisiert das Ruhrgebiet – dieses Foto sprengt alle Dimensionen ++

Das Temperatur-Maximum wartet dann am Samstag auf uns. Dann kann es in Teilen von NRW bis zu 34 Grad heiß werden. Wer wetterfühlig ist, muss sich dabei auf einiges gefasst machen. Denn bei hoher Luftfeuchtigkeit erwartet uns in den nächsten Tagen extremes Kreislaufwetter. Kathy Schrey spricht von einer „ganz extrem unangenehmen Schwüle“, die bevorsteht.

++ Bochum in bundesweitem Ranking weit vor Berlin – andere NRW-Stadt hinten ++

Heftiger Gewitter in NRW

Nach Angaben der Wetter-Expertin liege der Zwei-Meter-Taupunkt am Samstag in NRW bei 21. Zur Einordnung: Ab einem Wert von 17 erleben wir die Luftfeuchtigkeit bereits als große empfundene Schwüle, erklärt Kathy Schrey („wetter.net“) und warnt: „Da liegt ganz viel Zunder in der Luft.“

Mehr Themen:

Wie auch die DWD-Meteorologen warnen, stehen uns schon in der Nacht auf Samstag erste Schauer und Gewitter bevor. Am Samstag (14. Juni) soll es dann im Tagesverlauf so richtig krachen. Demnach müssen wir mit heftigen Gewittern mit Starkregen und Sturmböen rechnen. Der Deutsche Wetterdienst geht bereits Tage zuvor von einer erhöhten Unwettergefahr aus. Noch bis tief in die Nacht hinein drohen demnach teilweise kräftige Gewitter.

Auch der Sonntag dürfte vielerorts ins Wasser fallen, bevor die Gewittertätigkeit im Tagesverlauf nachlassen soll. Zu Beginn der neuen Woche soll sich die Wetterlage dann wieder beruhigt haben.