Kroatien-Urlauber machen große Augen: See trocknet aus – irre, was sich auf dem Grund abspielt

Kroatien hat Urlaubern nicht nur wunderschöne Strände mit Blick auf das Meer zu bieten, sondern auch malerische Seen. Egal ob Salz- oder Süßwasser – wer auch mal Lust auf Binnengewässer hat, wird hier definitiv fündig.

Unter unserer Top 6 befindet sich auch ein ganz besonderer See, der Touristen in ihrem Kroatien-Urlaub sicher jedes Jahr aufs Neue überrascht. Denn wenn er im Sommer austrocknet, wird es richtig spannend.

Kroatien-Urlauber dürfte dieser See überraschen

Von den sechs schönsten Seen des Landes haben wir uns hier einmal die Top 3 herausgepickt und eine kurze Übersicht über die Vorzüge dieser Ziele zusammengestellt.

Unsere Top 3 der schönsten Seen in Kroatien:

Die Plitvicer Seen sind 16 miteinander verbundene Seen im größten Nationalpark des Landes. Sie haben eine tiefgrüne Farbe und wurden mit als erste in die UNESCO-Welterbeliste aufgenommen. Für den Zutritt müssen Besucher online Eintrittskarten kaufen. Sie können die Seen allerdings aus einem kleinen Zug heraus erkunden. Der größte natürliche See ruht im Naturpark Vransko Jezero. Dort gibt es ein ornithologisches Reservat. Wer gerne Vögel beobachtet, kann sich hier alleine auf die Suche begeben oder an einer geführten Wanderung teilnehmen. Aber auch Freizeitsportler kommen hier auf ihre Kosten. Auf der Insel Dugo otok wartet im Naturpark Telašćica der Salzsee Mir auf dich. Er gilt als eines DER Naturwunder Kroatiens. Das Salz hat sich durch unterirdische Kanäle aus dem Meer bis ins Innere der Insel einen Weg gebahnt. Darum ist das Wasser auch recht warm und perfekt zum Baden. Der Park lädt zwischen rauen Klippen und mediterraner Vegetation zum Verweilen und Entspannen.

Doch die Nummer vier ist nicht weniger erstaunlich. Der Blaue und der Rote See sind sogenannte Karstseen und bilden den UNESCO-Geopark „Biokovo – Imotska Jezera“. Die Seen liegen bei Imotski und sind absolute Naturphänomene. So trocknet etwa der Blaue See regelmäßig im Sommer aus und hinterlässt eine trockene Karstfläche. Diese wird für alles Mögliche genutzt, zum Beispiel für Fußballspiele regionaler Mannschaften.

Kroatien hat viele Naturphänomene zu bieten

Der Rote See ist allerdings denkmalgeschützt und von so steilen Felswänden umgeben, dass ihn Besucher nicht umrunden können. Sie können ihn lediglich von den Aussichtspunkten aus begutachten, wenn sie den Kraterrand entlanggehen.

Aber auch die Baćina-Seen in Dalmatien und der Große und Kleine Salzsee auf der Insel Mljet sind einen Besuch wert. Die sieben miteinander verbundenen Süßwasserseen eignen sich für eine Bootsfahrt, Kajaktour oder zum Stand-Up-Paddling. Aber auch eine 15 Kilometer lange Wanderroute wartet auf Entdecker zu Fuß. Die Salzseen hingegen befinden sich im Nationalpark Mljet und mittendrin liegt die Insel St. Maria sowie ein Benediktinerkloster aus dem 12. Jahrhundert. Noch mehr zu entdecken also.