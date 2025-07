Urlaub auf Mallorca: Sehenswürdigkeiten dicht – Touristen schauen in die Röhre

Eigentlich lockt Mallorca mit Sonne, Strand und historischen Sehenswürdigkeiten. Doch aktuell sorgt Mallorca mit abgesperrten Kulturstätten und Luxus-Events für Aufsehen. Denn wer in den kommenden Wochen die Baleareninsel besucht, dürfte enttäuscht werden.

Zwei der beliebtesten Sehenswürdigkeiten Mallorcas werden für den Normalbesucher zeitweise dichtgemacht. Und das ausgerechnet, weil Promis und Luxusmarken sie exklusiv für sich beanspruchen.

US-Rapper Kanye West mietet historisches Kulturzentrum auf Mallorca

Einer von ihnen ist der US-Rapper Kanye West, der sich seit einigen Tagen in Palma aufhält. Begleitet wird er von seiner Freundin Bianca Censori, die vor wenigen Tagen in einem freizügigen Outfit den Verkehr in der Insel-Stadt lahmlegte. Die beiden residierten zuletzt in der früheren Villa von Claudia Schiffer bei Camp de Mar. Doch diese Unterkunft scheint den beiden jetzt zu klein zu sein, denn ab Montag (19. Mai) sollen sie weiterziehen. Für ganze sechs Wochen soll Kanye West stattdessen das komplette Kulturzentrum Pueblo Español in Palma de Mallorca gemietet haben.

Ein historisches Areal mit originalgetreu nachgebauten Bauwerken aus ganz Spanien, normalerweise offen für Touristen – für 12 Euro Eintritt für Erwachsene, 6 Euro für Kinder ab sechs Jahren, Kinder unter fünf kommen kostenlos rein. Doch jetzt bleibt der Zugang komplett verwehrt. Auf Anfrage von „Der Westen“ zur monatlichen Besucherzahl gab es kein Statement seitens Verwaltung. Auch wie viel der Rapper zahlen musste, damit sich der sechswöchige Ausfall rechnet, bleibt offen. Klar ist nur: Wer während dieser Zeit Mallorca besucht, steht vor verschlossenen Toren.

Luxus-Marke mietet sich Schloss in Palma

Und auch das berühmte Castell de Bellver bleibt nicht verschont. Das Schloss mit Panoramablick über Palma gehört zu den meistbesuchten Sehenswürdigkeiten der Insel – doch vom 23. bis 31. Mai heißt es: Zutritt verboten. Hinter der Sperrung steckt niemand Geringeres als das französische Luxuslabel Louis Vuitton. Vom 24. bis 30. Mai veranstaltet die Marke hier ein exklusives Event, bei dem Schmuck im Wert von 600 Millionen Euro präsentiert wird. Laut „Mallorca Magazin“ soll Louis Vuitton für die Anmietung des Schlosses rund 175.000 Euro bezahlt haben.

Und wie exklusiv das Event ist, zeigt die Gästeliste, denn nur insgesamt 700 Besucher sollen in dem ausgewählten Zeitraum Zutritt bekommen. Für normale Besucher bedeutet das nicht nur eine Woche komplette Schließung, sondern auch davor und danach massive Einschränkungen – Museum, Hauptsaal und Paradeplatz bleiben tabu, sogar der Parkplatz ist teilweise gesperrt.

Wer also seinen Besuch auf das Castell de Bellver oder das Pueblo Español geplant hat, sollte dringend umdisponieren. Sonst bleibt nur ein Blick durchs Gitter.