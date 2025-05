Feuer-Drama auf Mallorca – Deutsches Eck am Ballermann steht in Flammen

Am Montagnachmittag (19. Mai) herrscht an der Playa de Palma auf Mallorca der absolute Ausnahmezustand. Gegen 14.40 Uhr stand plötzlich die Küche im Kult-Lokal „Deutsches Eck“ in Flammen.

Laut Aussage des Küchenchefs habe sich Fett in einer Pfanne entzündet woraufhin sich die Flammen in Windeseile ausgebreitet haben sollen. Die örtliche Polizei und Feuerwehr sind im Einsatz und haben den Brand nach kurzer Zeit unter Kontrolle bekommen. Unsere Redaktion war vor Ort.

Mallorca: Brand auf der Bierstraße

Normalerweise treffen sich die Besucher in der Bierstraße, um ein Kaltgetränk zu genießen oder etwas zu essen. Doch am Montag brach vor Ort das Chaos aus. Am späten Mittag stand plötzlich die Küche im Kult-Lokal „Deutsches Eck“ in Flammen. Unser Reporter filmte die dramatischen Szenen, die sich am hellichten Tag abgespielt haben.

In kürzester Zeit bildete sich eine große Rauchwolke, welche über die gesamte Straße zu sehen war. Sofort waren Feuerwehrkräfte und die örtliche Polizei vor Ort und bekamen das Feuer schnell unter Kontrolle. Gegen 15.10 Uhr waren die Löscharbeiten beendet und die Einsatzkräfte rückten ab.

Mallorca: Brand in der Küche vom „Deutschen Eck“

Die Polizei muss die genaue Brandursache noch klären, heißt es. Zunächst wurde vermutet, ob das Lokal für den Tag geschlossen bleiben soll. Da anscheinend nur die Küche gebrannt hat, wird der Betrieb nur teils eingeschränkt und es werden erst einmal nur Getränke ausgeschenkt.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Das Lokal „Deutsches Eck“ zählt zu den ältesten und beliebtesten Läden auf der Bierstraße. Tagtäglich gehen dort hunderte Urlauber ein und aus. Verletzt habe sich glücklicherweise niemand, wie Betreiber Michael Bohrmann gegenüber unserer Redaktion bestätigt. Doch der Schreck dürfte bei dem ein oder anderen noch tief sitzen.