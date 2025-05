Mallorca: Deutsche sorgen mit dreister Pinkel-Aktion für Entsetzen – „Grenzüberschreitend“

Exzessives Feiern gehört am Ballermann zum alltäglichen Wahnsinn dazu. Doch wo viel Alkohol fließt, fallen auch die Hemmungen bei den Urlaubern. Einige neigen dann dazu, Dinge zu tun, die sie unter normalen Umständen in Deutschland nicht machen würden. Das ist besonders für die Insulaner ein riesiges Problem.

Immer wieder bringen die feierwütigen Touristen die Anwohner auf die Palme. Pöbeleien oder Lärmbelästigung sind an der Playa de Palma auf Mallorca leider an der Tagesordnung. Was vier deutsche Urlauber jetzt gebracht haben, setzt dem ganzen nochmal die Krone auf – und sorgt für Entsetzen.

Mallorca: Männer pinkeln am helllichten Tag

Während der Saison kommt es am Ballermann immer mal wieder zu unschönen Ereignissen. Im Viertel Las Maravillas ereignete sich neulich etwas, was die Anwohner schockiert zurückließ. Wie das „Mallorca Magazin“ berichtet, pinkelten vier deutsche Urlauber am helllichten Tag ganz ungeniert gegen eine Hauswand.

Für die Anwohner ein absoluter Schock. Sie empfinden das Verhalten mancher Urlauber „grenzüberschreitend“ und fühlen sich dadurch gestört. „Es sind vor allem deutsche Touristen, die in Gruppen unterwegs sind, lautstark singen und feiern – ganz gleich zu welcher Uhrzeit“, erzählt ein Bewohner gegenüber dem Magazin.

Mallorca: Anwohner schockiert

Weiter heißt es: „Wir verstehen, dass der Tourismus wichtig für Mallorca ist. Aber wir brauchen klare Regeln und deren konsequente Durchsetzung. Sonst bleibt die Lebensqualität in unseren Vierteln auf der Strecke.“

Die örtliche Polizei könne nicht sonderlich viel machen. Wenn die Beamten kommen, sind die Gruppen laut Aussage des Bewohners schon lange weg.