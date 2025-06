Rock am Ring: Irre Szenen auf dem Festivalgelände – Fans können es nicht fassen! „Bodenlos“

Irre Szenen bei Rock am Ring! Auf dem Festivalgelände entsteht am Freitag (6. Juni) plötzlich eine ellenlange Schlange. Hunderte Besucher stehen an – und wofür? Tatsächlich für den Eintritt in die Lidl-Filiale.

Wer nicht glauben mag, kann sich im Netz umsehen. Auf „X“ (vormals Twitter) teilt ein Besucher des Festivals ein irres Video vom Gelände. Er kann offensichtlich selbst kaum glauben, was er da vor sich sieht.

Rock am Ring: Besucher stehen Schlange vor Lidl

„Niemand: . Lidl Schlange bei Rock im Park“, kommentiert er die irren Szenen auf dem Festivalgelände. „Es ist so bodenlos“, sagt eine Stimme aus dem Off. „Ich seh‘ das Ende der Schlange nicht.“ Und es geht nicht um ein Konzert, sondern um den Discounter. „Was zum Henker?“, reagiert der Besucher fassungslos.

In dem kurzen Video schwenkt der Festivalbesucher einmal von links nach rechts und offenbart dabei eine ungelogen sicherlich mehrere hundert Meter lange Schlange an Menschen vor der Discounterfiliale. Alle warten darauf, endlich in den „Rock Store “eintreten zu dürfen – so heißt die Pop-up-Filiale am Nürburgring.

Rock am Ring: Was der Lidl Pop-up-Store liefert

Der Discounter feiert in diesem Jahr gemeinsam mit Rock am Ring das 40. Jubiläum des Festivals am Nürburgring. In diesem Jahr konnten Besucher bereits ab Donnerstag (5. Juni) und damit schon vor dem offiziellen Start des Festivals dort einkaufen und sich mit allerhand Nützlichem eindecken.

Besonders praktisch für Festivalgänger, die nicht zu viel Gepäck schleppen können – sie finden hier neben Lebensmitteln auch ein paar Must-Haves wie Grillausrüstung, Campingzubehör und Kleidung. Und noch ein Pluspunkt: Der Lidl-Store hat sogar am Sonntag (8. Juni) geöffnet. So sind Festivalbesucher bis zum Ende des Festivals rundum versorgt.