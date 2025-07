Kurz nach Festival-Beginn in Wacken – Warnung macht die Runde

Der Sommer zeigt sich bislang wechselhaft mit Sonne und Regen. Für die Metal-Fans in Wacken ist das Wetter aber eine große Sorge. Am Mittwoch, den 30. Juli, startet das berühmte Wacken-Festival in Norddeutschland. Der Wetterbericht sagt wenig Gutes voraus.

Meteorologe Jürgen Schmidt von „WetterKontor“ erklärt gegenüber der „Bild“: „Die Wacken-Formel für die kommenden Tage lautet: Kühl plus nass, gleich Matsch.“ Zum Start des Wacken-Festivals erwartet er um die 20 Liter Regen pro Quadratmeter. Trotz des wechselhaften Wetters rechnen die Veranstalter mit 85.000 Fans.

Wetter-Alarm für Wacken

Der Festival-Gründer Thomas Jensen betont: „Wir wollen das nicht noch mal erleben, dass Fans draußenbleiben müssen.“ 2023 sorgten schlechte Wetterbedingungen bei Wacken für einen Einlassstopp. Statt 85.000 kamen damals nur 61.000 Besucher auf das Gelände.

Klimatologe Karsten Brandt warnt: „Das Gelände in Wacken wird jetzt erst mal nass gemacht.“ Er prognostiziert Sturm in der Nacht und am Morgen, der Strandkorb und Wohnwagen könnten wackeln. Die Tage Donnerstag bis Samstag bringen immer wieder Schauer.

Wacken-Besucher müssen sich warm anziehen

Donnerstag und Freitag sollen zudem Gewitter mit Starkregen auftreten. Trotz des nassen Wetters wird es auch Phasen mit Sonne geben. Jürgen Schmidt sagt: „Am Mittwoch kaum Sonne. Sonst zwischen den Schauern auch mal Sonnenschein.“

Die genaue Zahl der Schauer ist ungewiss, da die Wetterlage in Wacken insgesamt unsicher bleibt. Für die Fans heißt es, sich auf wechselhaftes Wetter einzustellen und das Festival trotzdem zu genießen. Wacken bleibt ein Highlight, auch wenn das Wetter es schwer macht.

Die Stimmung in Wacken ist trotz der Prognosen gut. Die Fans lassen sich von Regen und Wind nicht unterkriegen. Für viele ist das Festival ein jährliches Ritual – bei Sonne, Regen oder Sturm.

