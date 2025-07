Mieses Wetter trifft Duisburger Weinfest – jetzt spricht der Veranstalter

Von Donnerstag (31. Juli) bis Sonntag (3. August) findet das Duisburger Weinfest statt. Seit 1986 treffen sich Winzer und Weinliebhaber aus ganz Deutschland in der Revierstadt, um die neuesten Wein-Trends zu entdecken oder einfach so bei einem guten Glas Weißwein, Rotwein oder Rosé über den ein oder anderen Tropfen zu fachsimpeln.

Ein lauer Sommerabend bietet sich dafür natürlich perfekt an – aber das aktuelle Wetter in Deutschland spielt in diesem Jahr leider so gar nicht mit. Statt Sommer, Sonne und 30 Grad bedeckt eine triste, graue Wolkendecke das Land. Gegenüber DER WESTEN hat der Veranstalter nun erklärt, was die miesen Wetter-Aussichten für das Duisburger Weinfest bedeuten.

Miese Wetter-Aussichten für Duisburger Weinfest

Kein Wein bei Sonnenschein – stattdessen müssen sich Besucher des Duisburger Weinfestes warm anziehen. Über das Wochenende hat die Sonne in der Ruhrgebietsstadt keine Chance. Wolken und Regenschauer sind angesagt, starke Windböen kommen noch dazu. Die Temperaturen klettern auf maximal 20 oder 21 Grad, dürften sich jedoch bei Regen und Wind deutlich ungemütlicher anfühlen.

Doch davon wollen sich die Veranstalter des Duisburger Weinfestes nicht unterkriegen lassen. „Die Wetterprognose ist tatsächlich zumindest durchwachsen“, gesteht Alexander Klomparend, Sprecher von Duisburg Kontor, gegenüber DER WESTEN – stellt aber sofort klar: „Das führt nicht zu Änderungen im Programm.“ In der Innenstadt rund um den König-Heinrich-Platz soll es trotzdem ein großes, geselliges Miteinander geben.

„Auch in den zurückliegenden Jahren gab es Weinfeste, bei denen das Wetter nicht so sommerlich war, darauf sind die Winzerbetriebe und Beschicker immer sehr gut vorbereitet“, so Klomparend.

Er erklärt: „An den Ständen gibt es großzügige, von Pavillons und Zeltpagoden überdachte Sitzgelegenheiten für viele Gäste. Und genau die sind erfahrungsgemäß beim Duisburger Weinfest sehr wetterfest, wenn es sein muss. Statt T-Shirt und Sommerkleid ist das Weinfest bei Regen dicht bevölkert von Menschen mit Regenjacken und Schirmen in allen Farben des Regenbogens.“

„Wir sind aus Duisburg, nicht aus Zucker!“

Der Veranstalter „Duisburg Kontor“ geht fest davon aus, dass sich kein Besucher von den miesen Wetter-Vorhersagen abschrecken lassen wird. „Viele tausend Menschen freuen sich jedes Jahr sehr auf das Weinfest und nehmen dafür teilweise auch Urlaub oder Reisen extra an, von ein bisschen schlechtem Wetter lassen die sich nicht beeindrucken und genießen die Tage trotzdem“, betont Sprecher Klomparend – und legt noch einen drauf: „Getreu dem Motto: Wir sind aus Duisburg, nicht aus Zucker!“

Das Duisburger Weinfest findet vom 31. Juli bis 3. August statt – und ist dabei täglich von 11 bis 22 Uhr geöffnet. Nur am letzten Festtag (Sonntag, 3. August) endet die Veranstaltung bereits um 20 Uhr.