Essen: Inzidenzwert unter 50! So geht es mit Lockerungen weiter

Essen. Die Stadt Essen hat eine Inzidenz von unter 50 erreicht!

Doch wie geht es jetzt mit den Lockerungen weiter? Zwei Szenarien sind dabei möglich.

Essen darf sich vielleicht schon bald über weitere Lockerungen freuen. Foto: IMAGO / Jochen Tack

Essen: Endlich Aussicht auf Lockerungen wegen gesunkenem Inzidenzwert

Szenario eins: Schaffen es die Menschen in Essen tatsächlich an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen, eine Inzidenz von unter 50 aufzuweisen, dann wird ab dem übernächsten Tag gelockert. Und dann gelten wieder neue Regeln.

Die Ausgangssperre entfällt, wie auch schon bei einer Inzidenz von unter 100, natürlich weiterhin. Auch die Kapazitätsgrenze bei Hotels fällt weg.

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

Essen: Shoppen ohne Test wäre möglich!

Eine sicher bei vielen sehr begrüßte Lockerung betrifft den Einzelhandel: Muss man bei einer Inzidenz von über 50 noch einen negativen Corona-Test nachweisen (es sei denn man ist geimpft oder genesen), würde dieser Aspekt entfallen! Heißt: Es darf munter und spontan drauflos geshoppt werden. Lediglich die Personenzahl in den einzelnen Geschäften ist begrenzt.

In Essen sinkt die Anzahl der Corona-Infizierten. Foto: IMAGO / Jochen Tack

Auch im Freizeitbereich wird dann gelockert: Freibäder dürfen öffnen, auch der Betrieb von Spielhallen und Wettbüros ist erlaubt. Kleinere Außeneinrichtungen wie Minigolf oder Kletterparks durften ja bereits öffnen. Konzerte und Aufführungen sind auch in Innenräumen zulässig – mit negativen Testergebnis und Mindestabstand.

Essen, darauf dürftet ihr euch freuen

Und auch die Gastronomie in Essen könnte dann aufatmen: Bei einer Inzidenz von unter 50 ist auch der Betrieb im Innenbereich gestattet – allerdings nur mit einem negativen Testergebnis. Es sei denn du bist geimpft oder genesen.

Die Gastro in Essen dürfte bei Lockerungen auch ihren Innenbereich öffnen (Symbolfoto). Foto: IMAGO / Ralph Peters

Eine Kontaktbeschränkung würde zwar weiterhin bestehen, aber auch hier wird bei unter 50 gelockert: Treffen mit bis zu 10 Personen aus drei Haushalten (plus Kinder bis 14 Jahre) wären erlaubt, private Veranstaltungen im Außenbereich mit maximal 100 Personen und im Innenbereich mit maximal 50 Personen mit negativen Testergebnis wären möglich.

Essen: Auch Sportskanonen kommen auf ihre Kosten

Auch die sportlichen Essener dürften sich über weitere Lockerungen freuen: Sport im Freien darf ohne Personenbegrenzung stattfinden, Fitnessstudios dürfen wieder öffnen (mit Test und Kontaktverfolgung). Bei Kontaktsport in Gruppen im Freien gelten die oben bereits genannten Kontaktbeschränkungen.

Das alles wäre also wieder möglich, wenn die Inzidenz stabil unter 50 bleibt!

Essen: Die Zahlen müssen stabil bleiben

Szenario zwei wäre: Die Inzidenz steigt wieder an. Dann sind die Lockerungen erst einmal hinfällig und alles bleibt, wie es ist. Fünf Werktage am Stück müssten die Essener es schaffen die Inzidenz bei unter 50 zu halten.

Essen ist auf einen guten Weg und auch die erste Stadt im Ruhrgebiet, die den magischen Wert von unter 50 seit langer Zeit vermelden konnte. (cf)

