Essen: Familien-Streit eskaliert – dann sticht ein Mann zu!

In Essen-Nord kam es zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung.

Essen. Messerstecherei in Essen! Am Montagabend soll ein Streit zwischen zwei Familien so richtig eskaliert sein.

Gewaltverbrechen in Essen: In der Süderichstraße im Norden der Stadt ist es am Abend des Pfingstmontag zu einer Auseinandersetzung gekommen. Auch ein Messer war dabei im Spiel.

Essen: Blutspuren am Tatort. Foto: WTV News

Essen: Die Polizei bestätigt den Fall

Auf Nachfrage von DER WESTEN bestätigte die Polizei Essen den Fall. Dabei wurden ein 27-Jähriger und ein 36-Jähriger leicht verletzt.

Als Tatverdächtiger gilt ein 39-jähriger Mann. Festgenommen wurde er nicht. Hintergrund der Tat sei wohl ein Streit zwischen zwei Familien gewesen. (cf)

