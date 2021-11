Essen bekommt völlig neues Bier – doch dieses Detail verwundert

Essen vs. Bochum - Der ultimative Städtevergleich

Essen vs. Bochum - Der ultimative Städtevergleich

Essen. Prost aus Essen!

Die Stadt Essen und alle Liebhaber von lokalen Biersorten können sich auf ein weiteres neues Bier freuen. Selbstgebraut natürlich, mit der Leidenschaft und der Hingabe zweier Typen aus dem Pott. Die Vorfreude steigt, doch ein Detail verwundert beim neuen Bier aus Essen dann doch...

Essen bekommt ein neues Bier – doch ein Detail verwundert

Denn tatsächlich wird „Schichtende“ in einer kleinen Brauerei in Bayern gebraut! Für die beiden Köpfe hinter dem neuen Bier aus der Essener Braumanufaktur ist das aber kein Problem.

Denis Fischer und Philipp Jacobs (rechts) aus Essen haben ihr eigenes Bier in den Handel gebracht. Foto: Privat

Philipp Jacobs (37) aus Essen-Frillendorf erklärt DER WESTEN, wie er mit Kumpel Denis Fischer (34) auf die Idee gekommen ist, eigenes Bier zu brauen und zu verkaufen: „Wir beide trinken Bier sehr gern. Ich war vor einiger Zeit mal in einem Brauseminar, es hat mir Spaß gemacht und ich habe angefangen, für mich und meine Freunde Bier zu brauen. Die Versuche liefen gut, und so habe ich mich mit Denis zusammengetan, weil wir unser eigenes Bier verkaufen wollten.“

-------------------------------

Die Geschichte des Biers:

eines der ältesten alkoholischen Getränke

vor etwa 10.000 Jahren hat man in China und Vorderasien Getreide gesammelt und dabei zufällig entdeckt, dass Getreidebrei nach einigen Tagen zu gären begann

der römische Schriftsteller Tacitus nennt Bier als das Hauptgetränk der Germanen

erste urkundliche Erwähnung des Biers („cervesa“) im mittelalterlichen Europa findet sich in der St. Gallischen Gemeinde Zuzwil im Dorf Züberwangen (heutige Schweiz) am 6. August 754

seit dem Mittelalter das wichtigste Volksgetränk in Europa

-------------------------------

Essen: Bier entstand zunächst in der Küche in Frillendorf

Die Kumpels haben zuhause in der Küche erstmal rumprobiert, es sei auch einiges schief gelaufen, erzählt Jacobs weiter. Doch das Ergebnis ist immer besser geworden, hat immer mehr Geschmäcker getroffen. Brauer Jacobs weiter: „Ich finde es super, wie man aus einfachen Zutaten sein eigenes Bier mit eigener Note herstellen kann.“

Nach zwei Jahren Entwicklungs- und Tüftelzeit wird das eigene Bier demnächst in den Handel gehen. Zunächst bei einem Getränkehändler in Frillendorf, aber auch schon im eigenen Online-Shop. Denis Fischer: „Wir führen schon viele Gespräche mit weiteren Partnern, wollen unser Bier mehr Kunden anbieten.“ Und ja, dass das Bier in Bayern gebraut wird – dafür erntet das Duo schon manchmal fragende Blicke. Doch Fischer erklärt: „Wir wollten einen Partner finden, der viele Braustile vereinen kann, wollten auch eine eher kleine Brauerei, die hinter unserer Idee steht und zunächst kleinere Mengen brauen kann.“

-------------------------------

Mehr News aus Essen und dem Ruhrgebiet:

++ Essen: Polizist jagt Mercedes in Katernberg – und verunglückt mit Streifenwagen ++

++ Zoo Duisburg ändert Corona-Regeln – Besucher reagieren SO: „Hoffe, dass euch das Geld ausgeht“ ++

-------------------------------

Brauer aus Essen planen neue Bier-Sorten

Die beiden aus dem Pott planen, immer mehr Sorten zu entwickeln und in den Handel bringen. Und wo sieht sich das Duo in fünf Jahren? Philipp Jacobs: „Wir wollen erstmal komplett anders sein als die Marken, die es schon gibt. Wir probieren es einfach mal aus und schauen, wohin die Reise geht.“

Na, gut sieht das „Schichtende“ definitiv aus... Foto: Privat

Wer das Bier probieren will: Im „Trinkgut“-Laden in der Manderscheidtstraße 18 in Essen-Frillendorf ist es ab dem 12. November erhältlich. Der Online-Shop unter www.essener-braumanufaktur.de geht ebenfalls zeitnah online. Auf Instagram sind die Essener Gründer aber schon zu finden.

-------------------------------

Weitere Top-Themen:

++ „Das perfekte Dinner“: Gäste betreten Wohnung – und fallen fast vom Glauben ab ++

++ DHL: Mann teilt Foto von Paket-Transporter – „Weiß gerade nicht, wen ich mehr hassen soll“ ++

++ Royals: Rührende Nachricht! Prinz William macht es öffentlich ++

-------------------------------

Darauf kann man schon mal anstoßen...

Startschuss für ersten Weihnachtsmarkt in Essen

Auf dem Weihnachtsmarkt ist Bier jetzt nicht unbedingt die klassische Wahl. Trotzdem dürften sich auch Bier-Trinker in diesem Jahr ganz besonders über die Märkte freuen.

Schließlich mussten im letzten Jahr alle Weihnachtsmärkte ausfallen. Doch dieses Jahr geht es endlich wieder rund. Den Anfang macht der Steeler Weihnachtsmarkt in Essen. Doch es gibt auch Kritik am Konzept. Mehr dazu hier >>>