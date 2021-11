Essen: Steeler Weihnachtsmarkt gestartet – doch er steht direkt unter Beschuss! „Blödsinn“

Essen. Da wollen die Veranstalter vom Steeler Weihnachtsmarkt in Essen aber besonders früh loslegen.

Essen: Der Weihnachtsmarkt in Steele war am vergangenen Freitag sehr gut besucht. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Als wohl erster von mehr als 300 Weihnachtsmärkten feierte der 45. Steeler Weihnachtsmarkt in Essen vergangene Woche seine Eröffnung. Doch schon im Vorfeld gab es Kritik an den Hygienemaßnahmen.

Essen: Das gibt es dieses Jahr beim Steeler Weihnachtsmarkt

Endlich wieder Glühwein, gebrannte Mandeln und Lebkuchen! Nachdem im vergangenen Jahr bei der 44. Ausgabe lediglich Bauten wie die Weihnachtskrippe angeschaut werden konnten, locken in diesem Winter wieder 70 Stände im Essener Süden.

---------------------

Steeler Weihnachtsmarkt in Essen:

Wo? Auf dem Kaiser-Otto-Platz und dem angrenzenden Grendplatz

Wann: 4.11.2021 bis 30.12.2021

Öffnungszeiten: montags bis samstags von 11 Uhr bis 20 Uhr

Totensonntag (21. November): 18.00 Uhr (bis 21.00 Uhr)

24. bis 26. Dezember geschlossen

Der beliebte Hubschrauberflug des Nikolauses fällt 2021 aus

---------------------

Bei zahlreichen Live-Shows sollen groß und klein auf ihre Kosten kommen. Kasperltheater und Mitmachshows für die Kinder und Stars wie Olaf Henning und Bernhard Brink für die Erwachsenen.

Wegen der Corona-Pandemie gibt es allerdings wie bei allen Weihnachtsmärkten im Ruhrgebiet einige Auflagen.

Hygienekonzept des Steeler Weihnachtsmarkts wirft Fragen auf

So gilt in diesem Jahr auf dem Steeler Weihnachtsmarkt die 3G-Regel. Nur Geimpfte, Genesene und Getestete (Test nicht älter als 48 Stunden) können den Weihnachtsmarkt in Essen in vollen Zügen genießen.

Der Veranstalter kündigte dazu Stichproben durch den Sicherheitsdienst an. Diese Nachricht sorgte bei Facebook für reichlich Diskussionen.

Glühwein auf dem Steeler Weihnachtsmarkt gibt es nur gegen einen 3G-Nachweis. (Archivbild) Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Viele fragten sich, ob sie nun auf dem Weg zu angrenzenden Läden des Steeler Weihnachtsmarktes 3G-Kontrollen fürchten müssen. Dem erteilten die Verantwortlichen allerdings eine Absage: „Die Laufwege und Geschäfte bleiben erreichbar ohne Kontrollen.“

Kritik am Steeler Weihnachtsmarkt in Essen – „Blödsinn“

Heißt im Klartext: Jeder kann sich rund um den Steeler Weihnachtsmarkt frei bewegen. Nur an den Ständen wird ein 3G-Nachweis erforderlich. Wer den nicht erbringen kann, werde nicht bedient, teilten die Verantwortlichen mit.

Diese Idee kommt nicht bei jedem Essener gut an: „Dann bringe ich mir halt eigenen Glühwein und Leckerchen mit , aber den Blödsinn mache ich nicht mehr mit“, kommentiert eine Userin bei Facebook.

Auch manch anderer fühlt sich von den Maßnahmen diskriminiert, während jedoch auch viele die Maßnahmen zum Schutz vor möglichen Ansteckungen begrüßen.

------------------------

Mehr Meldungen aus Essen:

Arzt tötet Corona-Patienten in Essener Uni-Klinik – jetzt ist das Urteil gefallen!

Essen: Polizist jagt Mercedes in Katernberg – und verunglückt mit Streifenwagen

Essen: Kostet das Brötchen bald 1 Euro? Bäcker klagt über heftige Zustände: „Bleibt gar kein anderer Weg“

Essen bekommt völlig neues Bier – doch dieses Detail verwundert

------------------------

Ein weitere Hinweis zur Maskenpflicht. Die gilt nur auf den Sanitäranlagen. „Aber wir empfehlen das Tragen einer Maske in Warteschlangen, Ausschankbereichen und an den Verkaufsständen sowie überall dort, wo ein Mindestabstand von 1,5 Meter nicht eingehalten werden kann“, teilten die Veranstalter mit.

Das sind die Corona-Regeln auf Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen

Auch auf dem Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen gibt es in diesem Jahr Einschränkungen. Diese gehen sogar weiter als beim Weihnachtsmarkt in Essen-Steele. Hier erfährst du, worauf du in Oberhausen achten musst >>>