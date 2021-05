Essen: Achtung! Wenn DIESER Mann anschellt– bloß nicht öffnen!

Essen. Zurzeit sollte man in Essen auf der Hut sein, wem man so die Haustür öffnet. In der Stadt ist ein vermeintlicher Handwerker unterwegs, der klingelt und in deine Wohnung möchte.

Der Mann wird aktuell von der Polizei gesucht: Wenn du ihn in Essen siehst, öffne bloß nicht die Türe.

Essen: Wenn dieser falsche Handwerker anschellt, bloß nicht öffnen

Am Freitag gegen 10.30 Uhr hatte ein Mann eine heimkehrende Seniorin vor ihrer Haustür auf der Marthastraße in Essen-Rüttenscheid angesprochen und sich als Wasserwerker ausgegeben.

Er müsse alle Leitungen im Haus kontrollieren und sei bereits bei den Nachbarn gewesen. Nun fehle nur noch die Überprüfung in der Wohnung der Seniorin.

Essen: Der unbekannte Mann hatte es auf eine Seniorin abgesehen. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa Themendienst | Kai Remmers

Die gutgläubige Frau ließ den falschen Handwerker daraufhin in ihre Wohnung. Dort gelang es ihm in einem unbeobachteten Moment, mehrere Goldringe der Dame zu stehlen. Anschließend verschwand er mit der Beute in unbekannte Richtung.

---------------------

Essen: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Jetzt sucht die Polizei nach dem Mann. Er soll etwa 40 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und Europäer sein. Er hat eine dicke Körperstatur.

Wer Hinweise zu dem gesuchten Mann geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201 829-0 bei der Polizei zu melden. (nk)

Essen: Vorsicht, wenn ein vermeintlicher Handwerker an deiner Haustür klingelt! (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa Themendienst | Kai Remmers

