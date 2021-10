Impf-Aktion am Zoo Duisburg. (Symbolbild)

Zoo Duisburg wiederholt Aktion in den Herbstferien – das erwartet Besucher

Duisburg. Der Zoo Duisburg nutzt die Herbstferien erneut für eine Impf-Aktion!

Am Mittwoch können sich Interessierte wieder vor dem Zoo Duisburg gegen Corona impfen ließen. Hier alle Infos.

Zoo Duisburg mit Impf-Aktion in den Herbstferien

Am Mittwoch (13. Oktober) macht die mobile Impfstation der Stadt Duisburg wieder Halt auf dem Zoo Vorplatz. Wer sich dort seine Erst-, Zweit- oder sogar Drittimpfung abholen will, kann dies also direkt vor dem Tierpark tun.

Die Impfstation ist von 12 bis 18 Uhr vor Ort, wie der Zoo auf Facebook mitteilte.

Augenzwinkernd fügt der Zoo noch hinzu: „Am besten verträgt sich die Impfung übrigens mit einem anschließenden Zoobesuch, da ist der Piekser schnell vergessen.“

