In Duisburg ist es am Dienstagmorgen zu einem heftigen Zusammenstoß gekommen.

Duisburg: Heftiger Unfall in Obermarxloh! Drei Personen schwer verletzt

Duisburg. In Duisburg ist es am Dienstagmorgen gegen acht Uhr zu einem Unfall an der Kreuzung Rückertstraße und Weberstraße gekommen.

Drei Personen aus Duisburg, darunter ein elfjähriges Mädchen waren in dem Unfall involiert.

Duisburg: 44-Jähriger nimmt Vorfahrt – dann kommt es zum Unfall

Am Dienstagmorgen übersah ein 44-jähriger Autofahrer, der aus der Kreuzung von der Rückertstraße aus kam, das Auto einer 35-jährigen Fahrerin und ihrer Tochter und nahm ihr die Vorfahrt, berichtet die Polizei.

Duisburg: Starker Zusammenstoß an Kreuzung

Daraufhin stießen beide Autos zusammen. „Durch die Wucht des Aufpralls schleuderten die Fahrzeuge jeweils gegen einen Baum“, berichtete die Polizei.

Duisburg: Die drei Verkehrsteilnehmer wurden in nahegelegenes Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Die Videomanufaktur

Beide Autos waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Duisburg: Unfall-Involvierte wurden von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht

Rettungskräfte brachte die Beteiligten, den 44-jährigen Mann und die 35-jährige Frau mit ihrer elfjährigen Tochter, in ein nahegelegenes Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurden.

Für den Zeitraum der Bergungsarbeiten musste die Kreuzung gesperrt werden. (ali)