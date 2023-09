Hunde-Drama im Tierheim Duisburg: Pfleger trauern um treuen Vierbeiner – „Haben den Kampf verloren“

Lange hat das Tierheim Duisburg um diesen lieben Hund gekämpft. Erst hatte sich sein Zustand gebessert, dann ging es plötzlich wieder rapide mit ihm bergab und er musste notoperiert werden. Doch die Hoffnung stirbt nun mal zuletzt.

+++ Tierheim Duisburg trauert um Hund – seine Geschichte macht tief betroffen +++

Nun ist sie jedoch endgültig begraben. Denn am Mittwoch (27. September) ist „Caruso“, der Sorgenhund aus dem Tierheim Duisburg gestorben. Die Mitarbeiter haben sich in einem Brief auf Facebook von der feuchten Nase verabschieden müssen.

Tierheim Duisburg verliert langen Kampf

„Lieber Caruso, vor ein paar Wochen kamst du zu uns ins Tierheim und wir durften dich kennenlernen“, beginnt das Tierheim. „Auf den ersten Blick war klar, dein Körper ist eine große Baustelle. Deine Beine wollten dich nicht richtig tragen, deine Augen bereits trüb. Wir haben aber auch einen lieben Hunde-Opi mit viel Lebensfreude gesehen.“

Und darum wollte das Tierheim den Kampf um Caruso aufnehmen. „Du sollst noch einmal deinen Lebensabend genießen dürfen“ – das war das Ziel. Erst ging es in eine Pflegestelle, wo Caruso umsorgt wurde. Dort ging es ihm dann auch schon besser. Weitere Untersuchungen gaben noch mehr Grund zur Sorge, doch wollte das Tierheim nicht aufgeben – aber vergebens.

Tierheim nimmt Abschied von Caruso

„Leider haben wir diesen Kampf gestern Abend verloren und wir mussten dich über die Regenbogenbrücke ziehen lassen“, mussten sich die Mitarbeiter eingestehen. „Ruhr in Frieden, Caruso.“

Auf Facebook nehmen auch zahlreiche Nutzer Anteil an dem großen Verlust. „Oh nein, wie traurig!“, kommentiert eine den Beitrag. „Ich hätte es ihm so gegönnt, dass er es schafft. Ganz lieben Dank an seine Pflegestelle. So hat er doch bei allem noch viel Liebe gespürt.“ Viele bedanken sich auch beim Tierheim für den großartigen Einsatz. „Danke, dass ihr ihm eine Chance gegeben habt“, schreibt eine weitere Nutzerin.