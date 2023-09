Hunde-Schicksal lässt Tierheim Duisburg verzweifeln – „Ganz schlimm“

Eine Hunde-Schicksal im Tierheim Duisburg beschäftigt die Tierfreunde in letzter Zeit ganz besonders. Es geht um einen Husky-Rüden mit dem Namen Taric. Der Hund kam vor einiger Zeit zur Sicherstellung in das Tierheim Duisburg. Zuvor wurde der lebhafte Hund in einer kleinen Gitterbox in einer Wohnung gehalten. Taric hat durch die Mangelernährung bei seinen alten Besitzern schwere Magenprobleme bekommen.

Der arme Hund hatte außerdem in seinem alten Zuhause zu wenig Zugang zu frischen Trinkwasser und roch bei der Ankunft im Tierheim Duisburg stark nach Urin. „Er sah ganz schlimm aus“, so eine Pflegerin. Auf das traurige Schicksal hatte auch DSDS-Siegerin Marie Wegener aufmerksam gemacht, wie DER WESTEN bereits berichtete (hier). Noch immer wartet Taric auf sein Happy End.

Tierheim Duisburg: Das ist Taric

Laut dem Tierheim Duisburg ist Taric ein freundlicher, menschenbezogener, aktiver, bewegungsfreudiger und aufgeschlossener Husky. Der Rüde kommt aber nicht gut zur Ruhe und zerstört im Tierheim die Decken aus Langeweile. Die Leinenführigkeit muss mit Taric noch geübt werden, aber das Kommando „Sitz“ kennt er bereits und seine Lieblingsbelohnung sind Leckerchen. Seine Fellfarbe ist weiß-grau, er ist 59 cm groß und wiegt aktuell 16 kg.

+++ Tierheim Duisburg trauert um treue Hunde-Seele – seine Geschichte macht tieftraurig +++

Derzeit lernt er im aktuellen Training Ruhe und wird am Umweltreize gewöhnt. Die nächsten Trainingsschritte sollen dann die Grundlagen der Erziehung und die Sozialisation sein. Als geeignete Beschäftigung werden für den lebhaften Hund zum Beispiel Spaziergänge und Futterspiele empfohlen.

Tierheim Duisburg: Taric hat einige Probleme

Laut Tierheim Duisburg hat Taric aktuell – mal mehr, mal weniger – Durchfall. Der Hund frisst zwar sehr gut, aber durch den Durchfall nimmt er kaum zu. Deshalb wiegt er auch nur 16 kg. Tatsächlich leidet Taric unter Gastritis und hat außerdem seit seiner Ankunft Giardien, die nicht verschwinden möchten.

Da sein Darm momentan so angegriffen ist, können die Giardien erst nach seiner Erholung weiter behandelt werden. Die Gastritis wird aber schon vorab behandelt. Das Tierheim Duisburg würde sich aber wünschen, wenn Taric bereits jetzt schon in ein neues Zuhause ziehen könnte, weil er sich dort in einer stressfreieren Umgebung erholen könnte – das würde den Genesungsprozess vermutlich beschleunigen.

Das könnte dich auch interessieren:

Ideal wäre für den Husky-Rüden ein Haus mit Garten oder eine Wohnung im Erdgeschoss mit Garten. Mit Katzen oder Kleintieren kommt er wohl nicht klar. Ein Zweithund ist vermutlich in Ordnung – das müsste jedoch nach der Genesung getestet werden, Kinder sollten standfest sein.

Ein potentieller Halter sollte aktiv sein und Erfahrung mit Hunden haben. Interessenten für Taric können sich beim Tierheim Duisburg melden. Über den folgenden Link kommst du zu Fotos und der Beschreibung von Taric (hier).