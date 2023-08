Tierheim Duisburg trauert um treue Hunde-Seele – seine Geschichte macht tieftraurig

Das Tierheim Duisburg hat einen traurigen Abschied bekannt gegeben. Ein wirklich treuer Bewohner des Tierheims in Duisburg hatte seine letzten Stunden an dem Ort verbracht, der dem Tier den letzten Respekt erwiesen hat.

Die Geschichte des armen Tieres macht betroffen und tieftraurig. Denn viel mehr als das Tierheim in Duisburg hat der Hund nicht sehen können.

Tierheim Duisburg: „Alt sah er aus“

„RICKY – Die Erinnerung kann uns niemand nehmen, auch der Tod nicht“, so verabschiedet das Tierheim Duisburg ihren langjährigen Mitbewohner. „Alt sah er aus“ und er wirkte gar nicht mehr so, wie ihn das Tierheim in Erinnerung hatte. Denn der Hund kam schon vor vielen Jahren als junger Hund ins Tierheim. Ricky war zeitlebens immer voller Elan und Esprit und war „kein einfacher Hund“. Er hatte immer seinen eigenen Willen und auch nie Skrupel, seine Zähne zu zeigen.

Im Alter von 14 Jahren ist der Hund dann im Tierheim verstorben. Einmal hatte Ricky in seiner Zeit auch ein Zuhause gefunden, aber das war leider nur von kurzer Dauer. Deshalb kam Ricky relativ schnell wieder in das Tierheim Duisburg zurück und „wartete und wartete vergebens“. Denn mit dem speziellen Charakter des Hundes kamen die Menschen nicht so gut zurecht und so verstarb der Rüde im Tierheim.

Tierheim Duisburg: „Kämpfernatur“

Das Tierheim Duisburg verabschiedet Ricky so gebührend, weil der Hund ein langer Begleiter des Tierheims gewesen ist. „14 Jahre, ein stolzes Alter für einen Hund, der tagtäglich den hektischen Tierheimalltag erlebt. Aber er war halt eine Kämpfernatur, immer hellwach und agil und zu allen Schandtaten bereit“, so das Tierheim.

Aber jetzt ist Ricky immer müder geworden und verlässt das Tierheim Duisburg, das seine Welt war, für immer. Ruhe in Frieden, Ricky.