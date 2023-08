DSDS-Star Marie Wegener besucht Tierheim Duisburg: „Es ist wirklich erschreckend“

Was manche Menschen Tieren antun, ist einfach erschreckend. Erst vor wenigen Stunden hatte Hundeprofi Martin Rütter auf ein Video der Tierschutzorganisation PETA aufmerksam gemacht, in dem Bilder eines grausam misshandelten Hundes in Norddeutschland öffentlich gemacht wurden. Ein ähnlich schreckliches Hunde-Schicksal musste nun auch DSDS-Siegerin Marie Wegener im Tierheim Duisburg mitansehen.

Die heute 22-Jährige hatte 2018 das Finale der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ gewonnen, am vergangenen Samstag (12. August 2023) trat Marie bei Florian Silbereisens „Schlagerstrandparty“ auf. Doch dass Marie neben der Musik auch noch das Tierwohl am Herzen liegt, zeigte sie nun durch einen Besuch im Tierheim Duisburg.

DSDS-Star Marie Wegener im Tierheim Duisburg

So kam die Sängerin nicht nur ins Tierheim ihrer Heimatstadt, um die niedlichen Vierbeiner zu streicheln, sondern auch, um auf ihre teilweise schlimmen Schicksale aufmerksam zu machen.

Zum Beispiel auf das von Husky-Rüde Tarek. Er sei zur Sicherstellung in das Tierheim gekommen, erklärte eine Mitarbeiterin in Marie Wegeners Video. So wurde der lebhafte Hund in einer kleinen Gitterbox in einer Wohnung gehalten. Obwohl der Husky schon acht Kilo im Tierheim zugenommen hatte, wirkt er immer noch sehr dürr.

Ein grausames Schicksal, wie auch Marie fand. „Es ist wirklich erschreckend und dringlich“, schreibt die Sängerin. Dringlich deshalb, weil Tarek durch die Mangelernährung schwere Magen-Probleme bekommen hat. Dies habe sich seit seiner Befreiung zwar gebessert, doch der Stress, der durch die vielen Tiere im Duisburger Tierheim automatisch vorhanden ist, schlägt ihm immer mal wieder auf die Verdauung.

DSDS-Siegerin Marie Wegener: „Mir blutet das Herz“

Dazu hatte das arme Tier in seinem vorherigen Zuhause zu wenig Zugang zu frischen Trinkwasser, roch bei seiner Ankunft im Tierheim nach Urin. „Er sah ganz schlimm aus“, so die Pflegerin. Dazu kam raus, dass er „alle möglichen Parasiten“ hatte, erklärte die Tierheim-Mitarbeiterin weiter.

Ein Fall, der Marie Wegener sichtlich naheging: „Also Leute, ihr habt gehört, holt euch einen Hund aus dem Tierheim und nicht aus dem Internet. Und dann auch noch so eine wundervolle Seele wie Tarek. Also mir blutet das Herz, wenn ich das höre.“ Nicht nur dir!