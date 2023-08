Tierheim Duisburg teilt trauriges Hunde-Schicksal – DIESE Aufnahmen sind kaum zu ertragen

Diese Bilder tun einfach nur weh! Hunde gelten als beste Freunde des Menschen. Umso trauriger, wenn Vierbeiner ein Schicksal durchleben, das jeden Tierliebhaber schmerzt. Das Tierheim Duisburg postete auf Instagram ein Video von Fellnase Caruso. Der Hund ist leider Gottes nicht mehr so gut zu Fuß, humpelt und schleift sein Bein hinterher.

Das Social-Media-Team des Tierheims Duisburg erzählt im Beitrag die bestürzende Story hinter Carusos Schicksal, schreibt: „Wie ihr sehen könnt, bin ich nicht gut zu Fuß. Damit sich das schnell wieder ändert, brauche ich eure Unterstützung! Leider war mein altes Zuhause nicht gerade ein 5-Sterne-Hotel mit Wellness-Bereich.“

Tierheim Duisburg teilt trauriges Hunde-Schicksal

Caruso sei überwiegend in einer Transportbox gehalten worden, in der er nicht mal aufrecht stehen konnte. „Leider habe ich auch nicht genug Futter und Wasser bekommen“, schreibt das Tierheim Duisburg weiter. Der Hund wurde zu seinem Glück sichergestellt und kam sofort in eine Tierklinik. Im Tierheim Duisburg wurde dann feststellt, dass er durch die schlechte Haltung keine Muskulatur habe und dadurch nicht stabil stehen und laufen kann.

Das Tierheim erläutert weiter: „Altersbedingt sind meine Blutwerte nicht ganz ideal und es wurde durch die Mangelversorgung eine Blutarmut festgestellt. Aber ich bin ja ein positiver Genosse. Trotz meiner 13 Jahre bin ich noch sehr lebensfroh, neugierig und menschenbezogen.“ Jetzt befindet er sich in einer privaten Pflegestelle, wo er regelmäßige Physiotherapie bekomme und mit Stützgeschirr spaziere.

Aufnahmen von Hund kaum zu ertragen

Das Tierheim Duisburg bittet Hundefreunde: „Ich benötige noch weitere Untersuchungen und Physiostunden. Leider ist mein Sparschwein schon ziemlich aufgebraucht. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen, es wieder ein wenig zu füllen? Das würde mir sehr helfen und ich wäre sehr glücklich.“

Die Fellnase hofft auf ein Wunder, sogar eine Adoption wäre möglich. „Vielleicht möchte jemand von euch mich adoptieren und mir einen schönen Lebensabend schenken. Meine Pflegestelle ist zwar super, aber ich würde gerne den Platz für den nächsten Notfall freimachen.“ Spenden kann man per Paypal oder Sonderkonto „Alte & kranke Tiere“ (Sparkasse Duisburg, IBAN DE32 3505 0000 0205 0049 06, BIC DUISDE33XXX). Bleibt zu hoffen, dass es noch kleine Wunder gibt…