Duisburg: Strom-Ausfall! Tausende Haushalte betroffen – jetzt gibt es Neuigkeiten

Und plötzlich ist das Licht aus! In Teilen von Duisburg ist am Montagmittag (30. Januar) der Strom ausgefallen. Wie die Feuerwehr Duisburg mitteilt, waren Haushalte in den Stadtteilen Wanheimerort und Hochfeld betroffen.

Der Grund für den Stromausfall war zunächst nicht bekannt. „Netze Duisburg“ arbeitete mit Hochdruck an einer Lösung. Laut dem Netzbetreiber waren 15.000 Haushalte betroffen. Mittlerweile kann der Betreiber Entwarnung geben.

Strom-Ausfall in Duisburg: Warnung vor extremer Gefahr

Gegen 12.15 Uhr ging die erste Meldung bei „Netze Duisburg“ ein. Wenig später warnte die Feuerwehr Duisburg über die Warnapp „NINA“ vor extremer Gefahr. Die Feuerwehr rief dazu auf, Nachbarn über den Stromausfall zu informieren. Im Notfall seien Feuerwehr und Polizei auf den Wachen erreichbar.

+++ Duisburg: Großes Problem an Schulen steigt massiv an – „Vor mir stehen weinende Eltern“ +++

Die gute Nachricht. Techniker von „Netze Duisburg“ konnten das Problem schnell identifizieren. „Es gab einen technischen Defekt in einem Umspannwerk“, teilte eine Sprecherin gegenüber DER WESTEN mit. Um 13.20 Uhr, also rund eine Stunde nach der ersten Strom-Ausfall-Meldung folgte die Entwarnung: „Alle Haushalte sind wieder versorgt“, so die Unternehmens-Sprecherin.

Strom-Ausfall: Das rät die Feuerwehr

Über „NINA“ gab die Feuerwehr Betroffenen wichtige Tipps. „Falls möglich, informieren Sie sich über Medien, zum Beispiel im Lokalradio“, hieß es etwa. Alle Betroffenen waren außerdem dazu aufgerufen, ihre akku- und batteriebetriebenen Geräte auf das Nötigste zu schonen. Des Weiteren sollten Betroffene alle netzbetrieben Geräte ausschalten. Auch wenn der Strom-Ausfall versunsichere, sollte der Notruf von Feuerwehr und Polizei nur im Notfall gewählt werden. Der Stromausfall an sich gehört nicht dazu.

Mehr Themen:

Tausende Duisburger sind durch den Stromausfall am Montag also unfreiwillig zum Energiesparen gezwungen worden. In Zeiten der explodierenden Energiekosten suchen viele Verbraucher allerdings auch aktiv nach Möglichkeiten um Strom und Gas zu sparen. Dabei hilft dir dieser simple Trick >>>