Laut Informationen der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung („WAZ“) kam es am Montagmittag (17. Juli) in Dortmund zu einem schweren Unfall auf einer Baustelle. Bei Bauarbeiten hinter dem Parkhaus Kuckelke in der Dortmunder Innenstadt haben Arbeiter eine Starkstromleitung getroffen. Wie es gegen 11.50 Uhr zu dem Arbeitsunfall in der Stiftstraße kam ist derzeit noch unklar.

Es besteht die Möglichkeit, dass die Starkstromleitung entweder von einem Bagger, einer Schaufel oder einem anderen Werkzeug getroffen wurde. Die Ermittlungen in dem Fall dauern noch an.

Dortmund: Bauarbeiter lebensgefährlich verletzt

Zwei Männer wurden durch Stromstoß oder Lichtbogen verletzt, einer davon wohl lebensgefährlich. Nach Angaben von Stromversorger DEW21 wurde am Nachmittag aber nur noch einer der beiden Verletzten im Krankenhaus behandelt, heißt es bei der „WAZ“. Der lebensgefährliche Unfall hatte ebenfalls zur Folge, dass in rund 300 Haushalten und Ladenlokalen der Strom ausgefallen ist.

Auch die Dortmunder Feuerwehr war betroffen. In der Hauptwache sprang der Notstrom an. Sogar Ampeln waren vom Stromausfall betroffen – beispielsweise auch auf der anderen Seite des Wallrings am Stadthaus. Da wo es nötig war, regelte die Polizei den Verkehr. Gegen 13.30 Uhr waren laut DEW-Sprecherin Jana-Larissa Marx alle Black-Outs behoben.

Polizei Dortmund nicht mehr zuständig

Auf Nachfrage von DER WESTEN äußerte die Polizei Dortmund, dass man die Ermittlungen an die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) abgegeben habe, da es sich bei dem Unfall um einen Arbeitsunfall handele. Heute Nachmittag teilte BAuA-Pressesprecherin Lea Deimel auf Nachfrage von DER WESTEN mit, dass es momentan keine Informationen zu dem Unfall gibt. Wir bleiben dran.

