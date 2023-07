Es ist kaum vorstellbar, dass durch die verlassenen Gänge des Hannibal-Hochhauses in Dortmund einst Kinderlachen schallte, in den Wohnungen gekocht, gefeiert und sich vom stressigen Alltag erholt wurde. Denn über die Jahre ist der riesige Hochhaus-Komplex zum Lost Place mutiert.

Doch wer anhand dessen annimmt, dass das Hannibal-Hochhaus am Vogelpothsweg keine Besucher mehr empfängt, ist schief gewickelt. Erst kürzlich sollen sich Unbekannte Zutritt zum Lost Place im Stadtteil Dorstfeld in Dortmund verschafft haben. Aber das alles andere als aus sentimentalen Gründen.

Dortmund: Lost Place wird zum Tatort

Stattdessen trieben die Unbekannten hier ihr Unwesen, um einen fetten Raubzug zu starten. Mit Gewalt sollen sie sich mutmaßlich mehrfach Zutritt zum Haus verschafft haben. Ihr Ziel: Die Kabel der technischen Anlagen des Hochhauses.

+++ Dortmund: Schreckliches Drama in Mülltonne – ein Tier überlebt nicht +++

Wer diesen kriminellen Raubzeug jetzt allerdings für eine Lappalie hält, ist schief gewickelt. Denn tatsächlich sollen die Täter mindestens 2.000 Kilomgramm an Kabeln abtransportiert haben. Bei der Demontage beschädigten sie rund 20 Stromzähler und andere Anlageteile, die teilweise sogar noch unter Strom standen. Genau beziffern lässt sich die Schadenssumme laut Angaben der Polizei noch nicht. Nach ersten Erkenntnissen sei allerdings von einem Schaden im hohen sechsstelligen Bereich auszugehen.

Polizei bittet um Mithilfe

Noch tappen die Beamten allerdings völlig im Dunkeln, wer hinter dem irren Raubzug steckt. Deshalb suchen sie nun nach Zeugen, die in den vergangenen drei Wochen am Vogelpothsweg 22, 24 und 26 sowie im Umfeld des leerstehenden Hochhauses verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Nach Angaben der Beamten müssen die Diebe für den Abtransport der Kabel einigen Aufwand betrieben haben.

Weitere News:

Wenn du in letzter Zeit etwas Verdächtiges am Lost Place in Dortmund beobachtet hast oder dir als Schrotthändler bereits Kabel angeboten wurden oder noch werden, die auf die Beschreibung der Polizei passen könnten, dann melde dich umgehend per Telefon unter 0231/132 7441 bei der Kriminalwache.