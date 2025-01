NRW: Tochter löst Haushalt ihrer verstorbenen Mutter auf – und stößt auf einen versteckten Schatz

Egal ob in NRW oder anderswo, wenn ein geliebtes Familienmitglied verstirbt, sind die Angehörigen nicht nur tieftraurig – sie haben meist auch eine Menge zu tun: Beerdigung organisieren, Behördengänge erledigen und auch der Haushalt des Verstorbenen muss aufgelöst werden. Da bleibt meist leider viel zu wenig Zeit um zu Trauern.

Doch was man bei so einer Haushaltsauflösung findet, ist oftmals unglaublich. Und auch die Orte, an denen solche alten Schätze versteckt sind, sind an Kuriosität kaum zu überbieten. Das hat jetzt auch eine Frau in NRW erlebt. Als sie den Haushalt ihrer verstorbenen Mutter auflöste, konnte sie kaum fassen, was sie dort entdeckte.

NRW: Tochter löst Haushalt ihrer Mutter auf – und findet DAS

Manche werden sich wohl kaum noch an sie erinnern: Aber die Deutsche Mark (D-Mark) war lange Zeit die übliche Währung in unserem Land. Genauer gesagt zwischen 1948 und 2001 hat man bei uns mit der D-Mark bezahlt. Und obwohl wir schon lange den Euro im Geldbeutel haben, tauchen immer wieder Münzen und Scheine der D-Mark auf – und das oftmals an kuriosen Orten. „Rund sieben Millionen alte D-Mark wurde allein 2024 in NRW an die Bundesbank-Filialen in Köln, Dortmund und Bielefeld zurückgegeben“, heißt es beim WDR. Und die Fundorte sind unglaublich.

Eine Tochter aus NRW hatte die schwere Aufgabe, den Haushalt ihrer verstorbenen Mutter aufzulösen. Doch beim Abnehmen der Vorhänge kam ihr etwas komisch vor. Als sie genauer hinschaute, bemerkte sie, dass in den Stoff mehrere 1.000-DM-Scheine eingenäht waren. Da staunte sie nicht schlecht.

Noch mehr kuriose Verstecke

Auch eine junge Frau aus Düsseldorf konnte es nicht glauben. Ihre verstorbene Oma hatte in den Blumentöpfen Plastiktütchen mit 100-DM-Scheinen versteckt. Gut, dass die Frau die Blumen überhaupt umgetopft hat. In Aachen fanden Angehörige dagegen alte D-Mark-Scheine fein säuberlich eingerollt in Tabletten-Röhrchen in einem vollen Arzneischrank.

Also wenn bei dir in der Familie mal eine Haushaltsauflösung ansteht, denk dran: Schau an allen möglichen Orten nach, ob du irgendwo versteckte Schätze findest. Es kann sich lohnen. Denn die D-Mark-Münzen können weiterhin bei der Bundesbank in Euro umgetauscht werden.

