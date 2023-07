Jetzt haben die dreisten Verbrecher aus Dortmund ein Gesicht! Am 22. Januar raubten zwei junge Männer einen Kiosk an der Hohen Straße in Dortmund aus. Laut des Kiosk-Mitarbeiters (28) betrat erstmal am frühen Abend einer der beiden den Laden.

Er wollte lediglich ein Taschentuch. Als der Kiosk-Mitarbeiter ihm dieses gab, ging der Taschentuch-Bettler wieder. Möglicherweise spähte er das Ziel aus. Denn nur kurze Zeit später betrat ein weiterer junger Mann den Laden, forderte vom Kiosk-Angestellten Bargeld, bedrohte ihn dann mit einer Pistole.

Dortmund: Duo überfällt Kiosk mit Pistole

Mit dem Geld in der Tasche lief er dann raus. Der Kiosk-Mitarbeiter beobachtete noch, wie er zusammen mit dem „Taschentuch-Kunden“ in die Hakenstraße flüchtete. Eine Fahndung seitens der Polizei verlief ergebnislos. Deshalb fahndet die Polizei jetzt öffentlich nach dem Gauner-Duo.

Der Täter mit der Pistole ist etwa 18 Jahre alt, 1,60 Meter groß, hat grüne Augen, dunkle Haare und trug eine beige Hose, eine schwarze Jacke oder Pullover mit einer Kapuze und weißen Schuhen. Sein Mund und die Nase bedeckte er mit einem schwarz-weiß gemusterten Bandana.

Die Polizei Dortmund fahndet nach diesem Pistolen-Räuber. Foto: Polizei Dortmund

Dieser junge Mann agierte als Spion für den Kiosk-Überfall. Foto: Polizei Dortmund

Polizei hofft auf Bevölkerung

Sein Komplize ist ebenfalls etwa 18 Jahre alt und 1,60 Meter groß, hat dunkle Haare, trug eine schwarze Hose und eine schwarze Jacke mit Kapuze auf dem Kopf.

Nach richterlichem Beschluss veröffentlicht die Polizei Dortmund die Bilder der Überwachungskamera, um die jungen Kriminellen zu ermitteln. Hinweise nimmt sie unter 0231 132 7441 entgegen.