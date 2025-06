Einbrecher bringen Mann im eigenen Haus um – NRW-Fall bei „Aktenzeichen XY“ erschüttert

Schockierender Fall aus NRW am Mittwoch (25. Juni) bei „Aktenzeichen XY“ im ZDF.

Es geht dabei um ein Verbrechen aus Köln, in dem ein 74-jähriger Sonnenstudiobetreiber ermordet wurde. Das Drama hat sich nach Angaben der Polizei in am 8. Oktober 2024 in Köln-Hahnwald ereignet. Noch immer sind die Täter auf freiem Fuß. Die Polizei erhofft sich nun von der Ausstrahlung des Falls bei „Aktenzeichen XY“ neue Hinweise.

Einbrecher bringen Mann in NRW um

Nach Angaben der Polizei seien die gesuchten Täter an Abend des Verbrechens gegen 21.40 Uhr in das Einfamilienhaus des 74-Jährigen in NRW eingebrochen. Kurz darauf sollen sie von dem heimkommenden Eigentümer überrascht worden sein.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge wurde der Senior dann von den Tätern mit heftigen Schlägen und Tritten gegen den Kopf und Oberkörper tödlich verletzt. Sie flohen gegen 1.40 Uhr mit einer erheblichen Summe Bargeld, darunter zahlreiche gerollte Zwei-Euro-Münzen. Außerdem nahmen sie die schwarze Lederjacke des Opfers aus NRW mit. Sie sollen mit einem dunklen 1er oder 3er-BMW vom Tatort geflohen sein.

„Aktenzeichen XY“ soll weiterhelfen

Die vergangenen Zeugen-Aufrufe blieben bislang erfolglos und die Täter konnten noch immer nicht identifiziert werden. Deshalb hoffen die Ermittler nun, durch Hinweise der Zuschauer von „Aktenzeichen XY“ neue Erkenntnisse zum Fall in NRW zu bekommen.

Zeugen, werden von der Polizei Köln gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 11 zu melden. Ob der Fall in NRW jetzt tatsächlich gelöst wird, bleibt allerdings abzuwarten.