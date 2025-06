Tierheim in NRW vermittelt Hund – plötzlich steht er wieder vor der Tür: „Wahnsinn“

Wer in einem Tierheim in NRW arbeitet, braucht ein dickes Fell. Denn dort erfahren Mitarbeiter oftmals von traurigen Schicksalsschlägen ihrer Schützlinge. Die sind in vielen Fällen nicht ganz ohne.

Erst kürzlich berichtete das Tierheim Köln Bonn von Katzen, die in einem Korb ausgesetzt wurden und brachte Tierliebhaber zum Wüten. Jetzt verkünden die Mitarbeiter allerdings gute Neuigkeiten in den sozialen Medien. Denn ein vermittelter Hund und sein Besitzer überraschten sie plötzlich mit einer Spende.

Tierheim NRW wird nach Vermittlung überrascht

In einem Facebook-Post verkünden die Mitarbeiter des Tierheims in NRW: „Wiedersehen macht Freude!“ Sie hatten Besuch von Hund Alex, einem ehemaligen Schützling und seinem neuen Herrchen Guido.

Das Duo hatte laut Mitarbeitern eine „tolle Überraschung“ für das Tierheim dabei. Alex lebe mittlerweile glücklich und zufrieden an der Eifel und wolle sein Glück mit „den alten Tierheimfreunden“ teilen. Guido und er spendeten deshalb ganze 800 Euro.

Spenden-Aktion rührt Tierliebhaber

„Das Geld hat Guido durch Haushaltsauflösungen gesammelt, die er mit seiner Hausmeisterfirma regelmäßig durchführt“, heißt es in dem Post. Das Tierheim in NRW bedankt sich in dem Post für die Unterstützung der beiden. Doch nicht nur die Mitarbeiter sind begeistert von der Aktion.

Auch andere Tierliebhaber zeigen Wertschätzung für Guidos großzügige Geste für das Tierheim in NRW. „Wahnsinn. Vielen Dank!“, „Ein großartiger Mensch“, „Was für eine tolle Tat“ und „sehr nett von seinem Herrchen“, heißt es in den Kommentaren. Was das Tierheim mit dem Geld macht, ist bislang allerdings noch unklar.