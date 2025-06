Tierheim in NRW schaut in Korb und verliert die Nerven: „Krank“

Tierheim-Mitarbeiter aus NRW brauchen ein dickes Fell, denn sie müssen sich regelmäßig mit traurigen Schicksalsschlägen ihrer Schützlinge befassen. Und die sind manchmal nicht ganz ohne.

Das zeigen auch einige Facebook-Beiträge des Tierheim Köln-Dellbrück. Ein aktueller Fall macht Tier-Liebhaber fassungslos.

Tierheim NRW macht traurigen Fund

In dem Post fragen die Mitarbeiter des Tierheims in NRW: „Wer kommt auf die kranke Idee, seine beiden Katzen in einem kleinen Korb auf einem Parkplatz am Mülheimer Zubringer auszusetzen?“

Denn dort wurden die Tiere gefunden und im Anschluss in das Tierheim in NRW gebracht. „Mit dieser Person würden wir uns gerne einmal unterhalten – und ihr bestimmt auch“, heißt es in dem Post weiter. Was genau die Mitarbeiter dem einstigen Besitzer mitteilen wollen, ist unklar, doch nach einem netten Tratsch klingt das nicht. Doch wie geht es den Katzen mittlerweile?

So geht es den beiden Katzen jetzt

Nach Angaben der Mitarbeiter seien die Katzen nach der Aussetzung verängstigt, aber wohlauf. Sie hatten also Glück, dass sie noch rechtzeitig entdeckt wurden. Denn sonst hätte die Geschichte ganz anders ausgehen können.

Das wissen offenbar auch die Facebook-User und wüten unter dem Post. „Traurig“, „Es müsste endlich mal richtige Strafen geben, damit das mal aufhört“, „Das ist bösartig, verantwortungslos und erbärmlich“ und „Wenn man die Katzen nicht mehr halten kann, dann muss man dazu stehen und sich Hilfe holen. Dafür gibt es keine Entschuldigung“, heißt es dort. Ob es künftig tatsächlich Strafen für ein solches Verhalten gibt, bleibt allerdings vorerst abzuwarten.