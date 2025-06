NRW: Polizei sucht See nach Vermissten ab – durch Zufall entdeckt sie eine Männerleiche

Am Sonntagnachmittag (22. Juni) haben Einsatzkräfte der Feuerwehr in NRW einen 40-Jährigen in Leverkusen-Küppersteg tot aus dem Kleinen Silbersee geborgen. Der Mann wurde in der Mitte des Sees entdeckt, nachdem Hinweise auf seinen Aufenthaltsort ausgeblieben waren.

Bereitschaftspolizisten waren vor Ort, um nach einem vermissten 92-jährigen Senior zu suchen. Während eines Überflugs mit einer Drohne fiel ihnen eine Leiche in der Seemitte auf.

Entdeckung in NRW wirft Fragen auf

Laut ersten Erkenntnissen feierte der 40-Jährige am Samstagabend mit Bekannten am Ufer. Zeugen berichteten, dass er auch Alkohol konsumierte. Während seine Freunde später den Heimweg antraten, soll der Mann allein zurückgeblieben sein.

Am Sonntagmorgen bemerkten seine Freunde, dass er nicht nach Hause gekommen war. Vor Ort fanden sie nur sein Handtuch und seine Kleidung. So informierten sie die NRW-Polizei sofort über das Verschwinden ihres Freundes.

Ermittlungen sind im Gange

Die Kriminalwache hat die Ermittlungen zu diesem Vorfall aufgenommen. Nach aktuellem Stand gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Der tragische Fall sorgt in NRW für Aufregung und wirft zahlreiche Fragen auf.

