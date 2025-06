Wetter-Wende endet tragisch – Duisburger stirbt bei schrecklichem Unfall!

Der Wetter-Umschwung endete im Ruhrgebiet am Donnerstagmorgen (26. Juni) in einer Tragödie. Ein Motorradfahrer aus Duisburg war in Recklinghausen auf der Gladbecker Straße unterwegs, als er plötzlich in einer Kurve die Kontrolle über sein Zweirad verlor.

Er stieß in der Folge mit einem Bus auf der Gegenfahrbahn zusammen und wurde dabei laut Polizeiangaben lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte den 50-Jährigen ins Krankenhaus – wo er wenig später verstarb.

Duisburger stirbt – Wetter die Ursache?

Warum genau der Duisburger die Kontrolle über sein Motorrad verlor, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Laut den Beamten könnte aber Wetter-Wende eine zentrale Rolle gespielt haben.

Das Wetter in NRW war schon in der Nacht zu Donnerstag komplett umgeschlagen. Auf den Hitzetag am Mittwoch folgten lokale Gewitter und Schauer. Die Beamten gehen davon aus, dass die regennasse Fahrbahn einen erheblichen Anteil an dem tödlichen Unfall gehabt haben könnte.

Ermittlungen dauern an

Nach dem Unfall in Recklinghausen musste die Gladbecker Straße für etwa drei Stunden gesperrt werden. Die Ermittlungen zur genauen Ursache des tödlichen Unglücks dauern an.

