Bochum: Feuerwehr warnt Bevölkerung wegen Großbrand – jetzt gibt es Neuigkeiten

Alarm in Bochum! Ein Großbrand in Bochum-Hamme rief am späten Mittwochabend (1. Februar) die Feuerwehr auf den Plan. Nach einem Notruf aus der Coralinenglückstraße rückten die Einsatzkräfte gegen 21.45 Uhr in das Industriegebiet aus.

Als die Feuerwehr Bochum am Einsatzort eintraf, brannte es bereits lichterloh in der etwa 200 Quadratmeter große Leichtmetall-Industriehalle. Wenig später ging eine Warnung an

Bochum: Lagerhalle brennt – starke Rauchentwicklung

„Wir sind aktuell an der Carolinenglückstraße. Dort brennt eine Lagerhalle“, teilte die Feuerwehr Bochum am Abend bei Twitter mit. Über die Warnapp NINA warnten die Einsatzkräfte Anwohner in der Umgebung. Der Grund: „Durch die starke Rauchentwicklung kam es im Umfeld des Brandortes zeitweise zu erheblichen Geruchsbelästigungen“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Bochum. Die Feuerwehr riet Anwohnern dazu, Türen und Fenster zu schließen und Klimaanlagen auszuschalten.

Glücklicherweise befanden sich zum Zeitpunkt des Brands keine Personen in dem Gebäude. Deshalb konnten sich die Einsatzkräfte auf den Löschangriff konzentrieren. Es war Eile geboten. Denn das Feuer drohte auf auf weitere Hallen des Gebäudekomplexes überzugreifen.

Feuerwehr Bochum gibt Entwarnung

Doch das konnten die rund 100 Einsatzkräfte schließlich verhindern. Nach rund 90 Minuten war der Brand unter Kontrolle.

Entwarnung auch für die Anwohner: „Messungen im Umfeld konnten glücklicherweise keine erhöhten Schadstoffkonzentrationen nachweisen, sodass eine Gefahr für die Bevölkerung ausgeschlossen werden konnte.“

Wie es zu dem Feuer in Bochum-Hamme kam, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.