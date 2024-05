Unwetter im Ruhrgebiet: Baum kracht auf Mehrfamilienhaus – Feuerwehr machtlos

Das Unwetter im Ruhrgebiet hat am Donnerstag (2. Mai) noch bis spät in die Nacht sein Unwesen getrieben. Blitz, Donner und Hagel waren regional immer mal wieder zu sehen und zu hören. Dazu kam jede Menge Starkregen vom Himmel.

Gerade die Wassermassen führten zu teils großen Problemen. Das Unwetter im Ruhrgebiet sorgte dafür, dass ein Baum entwurzelte wurde und auf ein Mehrfamilienhaus stürzte. Die Feuerwehr war machtlos.

Unwetter im Ruhrgebiet: Baum kracht auf Wohnhaus

Für die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Alt-Wetter war die Nacht von Donnerstag auf Freitag (3. Mai) kurz. Nach Angaben der Feuerwehr wurden die Anwohner gegen zwei Uhr Nachts unsanft überrascht, weil durch den starken Regen ein großer Baum entwurzelt wurde und direkt auf das Wohnhaus krachte. Durch den Einsturz des Baums kam es zu Schäden am Dach des Mehrfamilienhauses. Dachziegeln lösten sich und fielen auf den Gehweg.

Als die Feuerwehr anrückte, machte sie sich ein Bild von dem Schaden und forderten infolgedessen Hilfe durch einen Baufachberater des THW an. Im Dachgeschoss befand sich laut Feuerwehr noch eine Person. Glücklicherweise wurde aber dabei niemand verletzt. Aber: Vor Ort konnte vorerst nichts gemacht werden. Die Motorsägen blieben aus, da die Feuerwehrleute in der Nacht nicht mehr viel ausrichten konnte, hieß es.

In Wetter ist ein Baum auf ein Wohnhaus gestürzt. Foto: Alex Talash

Das Fünfparteienhaus musste anschließend evakuiert werden, weil vom umgestürzten Baum weiterhin Gefahr ausging. Die betroffenen fünf Bewohner kamen bei Freunden und Bekannten unter. Verantwortlich für die Beseitigung des Gefahrenbaumes ist jetzt der Hausverwalter.

Unwetter im Ruhrgebiet: Straßensperrung in Duisburg

Auch in Duisburg kam es zu Problem durch das Unwetter. Gegen 1.30 Uhr in der Nacht wurde die Feuerwehr Duisburg auf der Neudorfer Straße alarmiert, weil sich durch das starke Unwetter Wasser in einer Plane an einem Haus gesammelt hatte. Irgendwann konnte die Plane die Wassermassen nicht mehr halten und ist zusammengebrochen.

Großeinsatz der Feuerwehr in Duisburg Foto: Justin Brosch

Besonders bitter: Da im Dachstuhl des Wohnhauses derzeit Bauarbeiten stattfinden, hatten Anwohner die Befürchtung, dass das Dach einstürzen könnte. In der Folge rückten eine Vielzahl Feuerwehrleuten an. Während des Einsatzes war die Straße gesperrt. Am Ende konnte aber Entwarnung gegeben werden.