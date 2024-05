Essen: Brand am Gymnasium Borbeck! Feuerwehr muss Verstärkung rufen

Großeinsatz der Feuerwehr Essen am Samstagabend (18. Mai) am Gymnasium Borbeck. Gegen 22 Uhr schlug der Alarm aus dem Schulgebäude aus.

Als die Einsatzkräfte am Einsatzort an der Prinzenstraße eintrafen, schlugen bereits Flammen aus dem Pausenbereich am Schulhof. Beim Anblick des Ausmaßes riefen die Einsatzkräfte sofort Verstärkung.

Essen: Feuer am Gymnasium Borbeck

Nach Informationen von DER WESTEN stand die Holzkonstruktion des Pausenbereichs komplett in Flammen. Die Feuerwehr Essen begann sofort mit dem Löschangriff, um ein Ausbreiten des Feuers auf die darüberliegenden Klassenräume zu verhindern.

Dazu mussten die Einsatzkräfte die gesamte Holzkonstruktion entfernen und alle Glutnester löschen. Zeitgleich drangen Trupps der Feuerwehr unter Atemschutz in das Schulgebäude ein, um nach möglichen weiteren Brandherden zu suchen. Zwar stellten die Einsatzkräfte fest, dass Rauch in die Räumlichkeiten gezogen war. Doch ein Feuer entdeckten sie dort nicht.

Enorme Hitze hat Folgen

Dennoch hat der Brand weitere Teile des Gebäudes in Mitleidenschaft gezogen. Die Fenster der Klassenräume über dem Brandherd waren vom Brand rußgeschwärzt. Die Räumlichkeiten des Gymnasiums mussten gelüftet werden. Unklar ist, welche Auswirkungen der Brand auf den Unterricht nach den Pfingstfeiertagen hat. Dazu hat die Stadt sich bislang noch nicht geäußert.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist bislang unklar. Die Polizei hat dazu die Ermittlungen aufgenommen.