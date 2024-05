Limbecker Platz in Essen: Erneuter Alarm im Einkaufszentrum! Polizei gibt Entwarnung

Nachdem am Mittwoch (15. Mai) gegen 17.45 Uhr der Feueralarm im beliebten Einkaufszentrum Limbecker Platz in Essen ertönte und in der Folge Hunderte Menschen die Shopping Mall wegen einer möglichen Bombendrohung verlassen mussten, schrillten auch am frühen Donnerstagmorgen (16. Mai) wieder die Sirenen.

Was war da nur los? Bestand schon wieder eine Bedrohungslage? Auf Nachfrage von DER WESTEN gab es schnell Entwarnung. Aber der Reihe nach.

Limbecker Platz in Essen: Bombendrohung per E-Mail

Wie die Polizei Essen am Vormittag (16. Mai) mitteilte, bekam der Limbecker Platz am Mittwochnachmittag (15. Mai) von einer bislang unbekannten Person per E-Mail eine Bombendrohung. Der Absender behaupte, dass er im Einkaufszentrum Bomben platziert habe. Die Polizei nahm die Drohung sehr ernst, versammelte innerhalb kürzester Zeit viele Einsatzkräfte am Limbecker Platz und evakuierte das Einkaufszentrum. DER WESTEN war am Abend live vor Ort, hier nachzulesen.

Limbecker Platz in Essen: Erneuter Alarm am Donnerstagmorgen

Was für Riesenschreck am Mittwochabend in Essen! Im beliebten Einkaufszentrum Limbecker Platz schrillten am frühen Abend gegen 17.45 Uhr plötzlich die Alarmglocken. Wegen einer möglichen Bombendrohung wurde das gesamte Gebäude mit rund 70.000 Quadratmetern und 200 Shops evakuiert. Hunderte Menschen standen auf den Straßen. Autofahrer kamen nicht mehr zu ihren Fahrzeugen, die im zugehörigen Parkhaus standen. Die Leute wurden zum Teil vom gegenüberliegenden Kino CinemaxX aufgenommen und betreut. Gegen 22.15 Uhr wurde der Limbecker Platz in Essen wieder freigegeben.

Doch am frühen Donnerstagmorgen (16. Mai) gegen 6.15 Uhr ertönte erneut der Alarm. Eine laute Sirene war in weiten Teilen der Innenstadt zu hören, eine Stimme vom Band ordnete abermals die Evakuierung an. Passanten schauten irritiert in Richtung Einkaufszentrum. War die Bedrohungslage etwa doch noch nicht vorüber? Auf Nachfrage von DER WESTEN erklärte die Polizei, dass es sich nur um einen Probealarm gehandelt habe.

Erleichternde Nachrichten

Nachdem der Limbecker Platz am Mittwoch komplett geräumt war, durchsuchte die Polizei das Gebäude gründlich. Auch Sprengstoffhunde kamen zum Einsatz. Letztendlich wurde nichts Verdächtiges gefunden, was auf eine Bedrohung hingedeutet hätte, wie die Polizei noch am späten Abend in einer Mitteilung bestätigte. Das Einkaufszentrum in Essen wurde wieder freigegeben.

Auch die Fahrer der Autos im Parkhaus können aufatmen. Nicht nur, dass sie wieder an ihr Fahrzeuge dürfen, der Limbecker Platz in Essen erlässt ihnen die Parkkosten. Sie können ihr Auto am Donnerstagmorgen abholen und das Ticket an der Information kostenlos entwerten lassen, berichtet die „WAZ„.

Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen dankte neben den Einsatzkräften von Polizei, Feuerwehr und DRK unter anderem auch dem Kino CinemaxX. Denn hier durften sich die wartenden Menschen, die nicht zu ihren Autos kamen, von einem Film ablenken lassen.