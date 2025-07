Cabrio-Fahrerin rast frontal gegen Polizei-Auto ++ 7 Verletzte in Gelsenkirchen!

Am Samstag (12. Juli) hat es in der Altstadt von Gelsenkirchen ordentlich gekracht, als eine Gelsenkirchenerin mit ihrem Cabriolet frontal in einen Polizeiwagen krachte.

Das Unglück passierte an einer Kreuzung in Gelsenkirchen. Insgesamt gab es sieben Verletzte – sowohl im Cabrio als auch im Polizeiwagen.

Crash in Gelsenkirchen: Sieben Verletzte

In Gelsenkirchen krachte am Samstagabend gegen 20.10 Uhr ein Cabrio frontal in einen Streifenwagen der Polizei. Eine 22-jährige Fahrerin wollte von der Wildenbruchstraße nach links abbiegen. Dabei stieß sie auf der Kreuzung Ringstraße/Wildenbruchstraße mit dem Polizeiauto zusammen, das geradeaus fuhr.

Durch den Unfall erlitten sieben Personen Verletzungen: vier Insassen des Cabrios und drei Beamte im Streifenwagen. Der Kreuzungsbereich in Gelsenkirchen blieb für mehrere Stunden gesperrt.

Unfallursache in Gelsenkirchen weiter unklar

Die Ursache des schweren Unfalls in Gelsenkirchen wird weiterhin ermittelt. Vor Ort unterstützte die Polizei Dortmund bei der Unfallaufnahme. Außerdem wollen die Behörden den genauen Hergang prüfen, um Klarheit in den Fall zu bringen.

