Gelsenkirchen: Messer-Attacke in Schalke ++ Mann tot ++ Polizei jagt diese Männer

Overview: Nach einer Messer-Attacke auf offener Straße in Gelsenkirchen-Schalke ist ein Mann verstorben. Jetzt ermittelt die Mordkommission.

Schockierender Vorfall am Mittwochabend in Gelsenkirchen-Schalke. Gegen 21.50 Uhr ist ein Mann (44) auf offener Straße mit einem Messer attackiert worden.

Zeugen wählten den Notruf, als der 44-Jährige auf der Paulinenstraße zusammenbrach. Polizei und Rettungsdienst eilten zum Einsatzort. Doch für das Opfer der Messer-Attacke sollte jede Hilfe zu spät kommen. Der Mann erlag noch in der Nacht auf Donnerstag seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus.

Gelsenkirchen: Polizei jagt Messer-Stecher

Die Hintergründe der Tat sind bislang völlig unklar. Die Polizei Gelsenkirchen hat umgehend eine Mordkommission eingerichtet, um den Fall aufzuklären. Dabei verfolgen die Ermittler bereits die ersten Hinweise.

So haben Zeugen zwei Männer gesehen, die vom Tatort an der Paulinenstraße geflüchtet waren. Die Polizei bittet bei der Suche nach den Unbekannten um Hilfe. So werden die beiden Männer beschrieben:

Verdächtiger 1:

18 bis 19 Jahre alt

etwa 1,70 Meter groß

normale Statur

schwarze, lockige Haare

Zum Zeitpunkt der Tat soll der junge Mann eine schwarze Jacke und blaue Jeans getragen haben.

Verdächtiger 2:

etwa 1,65 Meter groß

jünger als der andere Gesuchte

dunkle, kurze Haare

Polizei Gelsenkirchen bittet um Hilfe

Du hast zum Tatzeitpunkt etwas Auffälliges in der Nähe der Paulinenstraße gesehen oder kannst Angaben zu den Tatverdächtigen machen? Dann melde dich bitte bei der Polizei Gelsenkirchen unter der Nummer 0209 365 7112 oder direkt bei der Kriminalwache unter 0209 365 8240.

