Gelsenkirchen: Mann (24) sticht mit Messer zu – dann eskaliert es weiter

Heftiger Vorfall in Gelsenkirchen! Dort versuchte ein 24-jähriger Mann durch ein geöffnetes Autodachfenster auf zwei Personen einzustechen – und das war noch nicht alles…

Die Polizei Gelsenkirchen ermittelt gegen einen 24 Jahre alten Mann, der im Verdacht steht, mehrmals versucht zu haben, mit einem Messer auf einen 27 Jahre alten Mann und seine Begleiterin einzustechen. Das Opfer wartete am Montagnachmittag (31. März) gegen 15 Uhr an der Wildenbruchstraße in einem Auto auf eine Frau. Er wollte sie von einer Schule abholen.

Wilde Verfolgungsjagd durch Gelsenkirchen

Dann kam es zu der heftigen Attacke: Der Tatverdächtige ging zielstrebig auf das Fahrzeug zu, versuchte mit einem Messer durch das geöffnete Dachfenster auf die Insassen einzustechen! Dem Fahrer gelang es, in Richtung Ückendorfer Straße zu fahren. Doch die Situation eskalierte weiterhin.

+++S04-Fan Annette erlebt bittere Minuten auf Schalke – sie wird nie wieder zurückkehren+++

Es kam zu einer wilden Verfolgungsfahrt und mehreren Wendemanövern. Wenig später stieg der Tatverdächtige erneut aus dem Auto aus, lief zum Auto des Geschädigten und schlug dagegen. Dann stach er in einen Vorderreifen.

Auch interessant: Zoom Gelsenkirchen: Besucher-Liebling ist tot – Tierfreunden zerreißt es das Herz! „Sehr traurig“

Polizei Gelsenkirchen auf der Suche nach Zeugen

Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet und ermittelt wegen des Verdachts des versuchten Mordes. Der Beschuldigte ist am Dienstag (1. April) vorläufig festgenommen worden. Er wird am Mittwoch (2. April) dem Haftrichter vorgeführt.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Gelsenkirchen Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und weitere Angaben zum Tatgeschehen machen können. Insbesondere wird nach dem mutmaßlichen Fahrer des Autos, mit dem die Verfolgung des Geschädigten aufgenommen wurde, gesucht.

Wenn du etwas gesehen hast, dann wende dich an das Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 0209 365 7112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.