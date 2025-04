Haltern: Brand auf Campingplatz am Silbersee ++ Feuerwehr entdeckt Leiche

Schreckliche Tragödie am Mittwochabend (2. April) auf einem Campingplatz an der Flaesheimer Straße in Haltern am See. Dort ist nach Angaben der Feuerwehr Haltern gegen 20.15 Uhr ein Brand ausgebrochen.

Zeugen wählten den Notruf, als die Flammen aus einem kleinen Gebäude auf dem Campingplatz schlugen. Die Feuerwehr Haltern raste zur Unglücksstelle und begann sofort mit den Löscharbeiten. Als das Feuer endlich gelöscht war, stießen die Einsatzkräfte auf eine leblose Person. Für das Brandopfer sollte jede Hilfe zu spät kommen.

Haltern: Tödlicher Brand auf Campingplatz

Nach dem Leichenfund rückten noch in der Nacht noch Spezialisten der Kriminalpolizei an. Die Beamten sperrten den Unglücksort ab und sicherten zahlreiche Spuren.

Die Polizei ermittelt nach dem tödlichen Brand auf dem Campingplatz im Ruhrgebiet. Foto: 7aktuell.de/

Darunter auch mehrere Sauerstoffflaschen, die in dem Gebäude gefunden wurden. Die Feuerwehr hatte sie aus dem Gebäude befördert und draußen ausgasen lassen. Das Gas aus den Flaschen stellte eine erhebliche Gefahr da, weil Sauerstoff die Brandausbreitung beschleunigt. Unklar ist, ob die Hähne der großen Flaschen zum Unglückzeitpunkt geöffnet waren.

Die Sauerstoffflaschen sorgten für zusätzliche Gefahr. Foto: 7aktuell.de

Auch liegen noch keine gesicherten Erkenntnisse darüber vor, ob es sich um einen Unglücksfall oder ein Tötungsdelikt handeln könnte. Eine Mordkommission könnte eingerichtet werden, um ein mögliches Fremdverschulden zu ermitteln.

Leiche nicht identifiziert

Die Leiche konnte in der Nacht noch nicht identifiziert werden. Bis in die Morgenstunden war unklar, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt.

Den betroffenen Einsatzkräften der Feuerwehr Haltern stand nach dem Fund der Leiche eine Betreuung durch ein PSU-Team (Psychosoziale Unterstützung) zur Verfügung.